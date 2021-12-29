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Haberler Galeri Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Galatasaray Denizlispor maç özeti (GS 5-6 Denizlispor) MAÇ SONUCU VE GENİŞ ÖZET
Giriş Tarihi: 29.12.2021 08:10 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 08:10

Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Galatasaray Denizlispor maç özeti (GS 5-6 Denizlispor) MAÇ SONUCU VE GENİŞ ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları kapsamında Galatasaray ile Denizlispor, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın normal süresi ve uzatma sürelerinde galip gelen taraf olmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. 5. Penaltı atışına kadar eşitlik bozulmazken sarı-kırmızılı ekipten Oğulcan Çağlayan'ın penaltıyı kaçırması ve Denizlispor'dan Leo Schwechen'in atışını gole çevirmesi sonrasında 5-6 lık skorla Denizlispor kazanan taraf olurken, Galatasaray kupaya veda etti. Mücadeleyi izleyemeyen ve özet bilgilere erişmek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray Denizlispor maç özeti" bilgilerine erişmek istiyor. Galatasaray Denizlispor maç özeti detayları ve diğer tüm ayrıntılar.

Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Galatasaray Denizlispor maç özeti GS 5-6 Denizlispor MAÇ SONUCU VE GENİŞ ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray Denizlispor maç özeti, çekişmeli geçen karşılaşmanın ardından futbolseverler tarafından okunmak ve izlenmek isteniyor. Bu kapsamda penaltılarda düğümün çözüldüğü ve Galatasaray'ın kupaya veda ettiği maça ilişkin detaylar "Galatasaray Denizlispor maç özeti" şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray Denizlispor maçının geniş özeti ve tüm detaylar şöyle;

Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Galatasaray Denizlispor maç özeti GS 5-6 Denizlispor MAÇ SONUCU VE GENİŞ ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maçın penaltı atışları sonucunda Altaş Denizlispor'a 6-5 yenildi ve kupaya veda etti.

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Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Galatasaray Denizlispor maç özeti GS 5-6 Denizlispor MAÇ SONUCU VE GENİŞ ÖZET

Galatasaray'ın golleri 29'uncu dakikada Alpaslan Öztürk, 49'uncu dakikada Halil Dervişoğlu ve 50'nci dakikada Mohamed kaydetti. Altaş Denizlispor'un golleri ise 9'uncu dakikada İlhan Depe, 38'inci dakikada Darri ve 90+8'inci dakikada Nelsson (kendi kalesine) attı. Penaltı atışlarında ise Altaş Denizlispor 6'da 6 yaparak hata yapmazken, Galatasaray'da ise Oğulcan Çağlayan, takımının 6'ncı penaltısını gole çeviremedi.

Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Galatasaray Denizlispor maç özeti GS 5-6 Denizlispor MAÇ SONUCU VE GENİŞ ÖZET

Bu sonuçla Galatasaray kupaya dahil olduğu 5'inci eleme turunda turnuvaya veda ederken, Altaş Denizlispor ise son 16 turuna yükselen ekip oldu.

Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Galatasaray Denizlispor maç özeti GS 5-6 Denizlispor MAÇ SONUCU VE GENİŞ ÖZET

Galatasaray - Altaş Denizlispor: 3-3 (5-6)

STAT: Nef

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Bilal Gölen

GALATASARAY XI: İsmail Çipe - Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Marcao (Dk. 81 Victor Nelsson), Ömer Bayram (Dk. 90+8 Patrick van Aanholt), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 90+5 Işık Kaan Arslan), Olimpiu Morutan (Dk. 82 Berkan Kutlu), Alexandru Cicaldau (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Mohamed

ALTAŞ DENİZLİSPOR XI: Abdulkadir Sünger - Emre Sağlık, Erdal Akdarı (Dk. 66 Leo Schwechlen), Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir, Bünyamin Balat (Dk. 72 Asım Hamzaçebi), İlhan Depe (Dk. 82 Burak Gümüştaş), Darri (Dk. 82 Bekir Turaç Böke)

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