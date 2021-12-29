Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray Denizlispor maç özeti, çekişmeli geçen karşılaşmanın ardından futbolseverler tarafından okunmak ve izlenmek isteniyor. Bu kapsamda penaltılarda düğümün çözüldüğü ve Galatasaray'ın kupaya veda ettiği maça ilişkin detaylar "Galatasaray Denizlispor maç özeti" şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray Denizlispor maçının geniş özeti ve tüm detaylar şöyle;