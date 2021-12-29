Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları kapsamında Galatasaray ile Denizlispor, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın normal süresi ve uzatma sürelerinde galip gelen taraf olmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. 5. Penaltı atışına kadar eşitlik bozulmazken sarı-kırmızılı ekipten Oğulcan Çağlayan'ın penaltıyı kaçırması ve Denizlispor'dan Leo Schwechen'in atışını gole çevirmesi sonrasında 5-6 lık skorla Denizlispor kazanan taraf olurken, Galatasaray kupaya veda etti. Mücadeleyi izleyemeyen ve özet bilgilere erişmek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray Denizlispor maç özeti" bilgilerine erişmek istiyor. Galatasaray Denizlispor maç özeti detayları ve diğer tüm ayrıntılar.