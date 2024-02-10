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Haberler Galeri GALATASARAY RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE || beIN Sports 1 Galatasaray Rams Başakşehir maçı canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:07

GALATASARAY RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE || beIN Sports 1 Galatasaray Rams Başakşehir maçı canlı yayın ekranı

Galatasaray Rams Başakşehir mücadelesinde nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig 25.hafta derbiye sahne oluyor. Rams Park'ta gerçekleşecek karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı- kırmızılılar 2-1 kazanmıştı. Bu önemli maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri en çok araştırılanlar arasında. İşte, beIN Sports 1 Rams Başakşehir canlı maç izle ekranı!

GALATASARAY RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE || beIN Sports 1 Galatasaray Rams Başakşehir maçı canlı yayın ekranı

Galatarasay Rams Başakşehir maçında sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakçı, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Serge Aurier mücadeleye katılamayacak. Rams Park'ta oynanacak masabaka için hazırlıklar tamamlandı. İşte beIN Sport 1 maçı canlı yayın ekranı ile Rams Başakşehir canlı maç izle linki!

GALATASARAY RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE || beIN Sports 1 Galatasaray Rams Başakşehir maçı canlı yayın ekranı

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Başakşehir maçıyla devam ediyor. 25. haftada Galatasaray Rams Park'ta Başakşehir'i ağırlayacak.

Galatasaray Başakşehir mücadelesi 10 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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GALATASARAY RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE || beIN Sports 1 Galatasaray Rams Başakşehir maçı canlı yayın ekranı

İki takımın karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından yayımlanacak.

Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

GALATASARAY RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE || beIN Sports 1 Galatasaray Rams Başakşehir maçı canlı yayın ekranı

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Aşağıdaki linkten platforma ulaşabilirsiniz:

https://beinsports.com.tr/

GALATASARAY RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE || beIN Sports 1 Galatasaray Rams Başakşehir maçı canlı yayın ekranı

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

Muslera, Barış Alper, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi

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