GALATASARAY RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE || beIN Sports 1 Galatasaray Rams Başakşehir maçı canlı yayın ekranı

Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
11:07
Galatasaray Rams Başakşehir mücadelesinde nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig 25.hafta derbiye sahne oluyor. Rams Park'ta gerçekleşecek karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı- kırmızılılar 2-1 kazanmıştı. Bu önemli maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri en çok araştırılanlar arasında. İşte, beIN Sports 1 Rams Başakşehir canlı maç izle ekranı!