GALATASARAY RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE || beIN Sports 1 Galatasaray Rams Başakşehir maçı canlı yayın ekranı

Galatarasay Rams Başakşehir maçında sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakçı, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Serge Aurier mücadeleye katılamayacak. Rams Park'ta oynanacak masabaka için hazırlıklar tamamlandı. İşte beIN Sport 1 maçı canlı yayın ekranı ile Rams Başakşehir canlı maç izle linki!