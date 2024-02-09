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Haberler Galeri Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması
Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 16:29

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı. 63 puanla averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada giren sarı kırmızılı takım kadrosundaki eksikliklere rağmen kazanmak istiyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

Galatasaray Başakşehir mücadelesi için nefesler tutuldu. Taraftarı önünde turuncu lacivertlileri yenerek haftayı üç puanla kapatmak isteyen sarı kırmızılı ekibin kadrosunda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Başakşehir maçıyla devam ediyor. 25. haftada Galatasaray Rams Park'ta Başakşehir'i ağırlayacak.

Galatasaray Başakşehir mücadelesi 10 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, yarın Başakşehir'e karşı mücadele edemeyecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR 32. RANDEVUDA
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 31 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Sekiz karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 54 golüne, Başakşehir 37 golle cevap verdi.

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