Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
16:29
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı. 63 puanla averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada giren sarı kırmızılı takım kadrosundaki eksikliklere rağmen kazanmak istiyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…