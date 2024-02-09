Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

Galatasaray Başakşehir mücadelesi için nefesler tutuldu. Taraftarı önünde turuncu lacivertlileri yenerek haftayı üç puanla kapatmak isteyen sarı kırmızılı ekibin kadrosunda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…