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Haberler Galeri GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 ile Galatasaray Rizespor maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:29

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 ile Galatasaray Rizespor maçı canlı izle

Süper Lig'in 29. Haftasında Galatasaray Rizespor karşılaşması için geri sayım başladı. Rams Park stadında gerçekleşecek olan karşılaşmada, maçın hakemi Bahattin Şimşek oldu. Haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin iki puan önünde lider giren sarı kırmızılı ekip son hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde oynadığı son 16 karşılaşmada mağlup olmadı. Her iki takım taraftarları maça az bir süre kala, maçın yayın saatini ve canlı izle linkini araştırıyor. İşte, Galatasaray Rizespor maçı canlı izle linki!

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 ile Galatasaray Rizespor maçı canlı izle

Galatasaray Rizespor karşılaşmasında maça az bir süre kala sarı kırmızılı ekibin muhtemel kadrosu belli oluyor. Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takımın da tek isteği 3 puanı hanesine yazdırmak. Peki, Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, GS-Rizespor maçı canlı izle linki…

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 ile Galatasaray Rizespor maçı canlı izle

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Galatasaray Çaykur Rizespor mücadelesi 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 ile Galatasaray Rizespor maçı canlı izle

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Maçı aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://beinsports.com.tr/

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 ile Galatasaray Rizespor maçı canlı izle

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Gustavo, Varesanovic, Akintola, Minchev

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 ile Galatasaray Rizespor maçı canlı izle

İKİ TAKIMIN LİGDE SON DURUMU

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

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