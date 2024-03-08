GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 ile Galatasaray Rizespor maçı canlı izle

Süper Lig'in 29. Haftasında Galatasaray Rizespor karşılaşması için geri sayım başladı. Rams Park stadında gerçekleşecek olan karşılaşmada, maçın hakemi Bahattin Şimşek oldu. Haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin iki puan önünde lider giren sarı kırmızılı ekip son hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde oynadığı son 16 karşılaşmada mağlup olmadı. Her iki takım taraftarları maça az bir süre kala, maçın yayın saatini ve canlı izle linkini araştırıyor. İşte, Galatasaray Rizespor maçı canlı izle linki!