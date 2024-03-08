GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 ile Galatasaray Rizespor maçı canlı izle

Galatasaray Rizespor karşılaşmasında maça az bir süre kala sarı kırmızılı ekibin muhtemel kadrosu belli oluyor. Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takımın da tek isteği 3 puanı hanesine yazdırmak. Peki, Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, GS-Rizespor maçı canlı izle linki…