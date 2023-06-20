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Haberler Galeri Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri kim, ikinci tur maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:18

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri kim, ikinci tur maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu aratılıyor. Ülkemizden sadece Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemelerine kalabildi. Gruplara kalmak için ikinci tur, üçüncü tur ve play off mücadelelerini geçmesi gerekiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri araştırılırken, ikinci tur maçları 25 – 26 Temmuz ile 1 – 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri kim, ikinci tur maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini almaya başladı. Bugün ŞL 23/24 İlk Eleme Turu kuraları çekilecekken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi için 2. tur kuraları bekleniyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri aratılırken, maç ve rövanş karşılaşmaları tarihleri belli oldu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri kim, ikinci tur maçları ne zaman oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024?

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu başlıyor. Şampiyonlar ligi kura çekimi takvimi yayımlanırken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi başlayacak.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri kim, ikinci tur maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu İlk Eleme Turu kuraları 20 Haziran 2023 Salı günü çekilecek.

Galatasaray'ın yer aldığı ikinci tur kura çekimiyse 21 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri kim, ikinci tur maçları ne zaman oynanacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları 25 – 26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1 – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Galatasaray eğer ikinci turu geçerse 3. tura kalıyor. Üçüncü tur kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek. Çekilecek kurada Galatasaray'ın elemeyi geçecekse rakibi de belli olacak. Üçüncü turu geçtiği takdirde Galatasaray 22/23 – 29/30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri kim, ikinci tur maçları ne zaman oynanacak?

GALATASARAY'IN MUTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M.Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), HJK Helsinki (Finlandiya), F.Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), O. Ljubljana (Slovenya) ve Z.Mostar (Bosna Hersek).

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