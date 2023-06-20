Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri kim, ikinci tur maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu aratılıyor. Ülkemizden sadece Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemelerine kalabildi. Gruplara kalmak için ikinci tur, üçüncü tur ve play off mücadelelerini geçmesi gerekiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri araştırılırken, ikinci tur maçları 25 – 26 Temmuz ile 1 – 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2024? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar