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Haberler Galeri GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE || Galatasaray kupa töreni tıkla-canlı izle linki burada!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:22

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE || Galatasaray kupa töreni tıkla-canlı izle linki burada!

Galatasaray 26 Mayıs akşamı Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 102 puana ulaşan sarı kırmızılı ekip bu akşam Rams Park'ta düzenlenecek kupa töreni ile şampiyonluğunu bir kez daha duyuracak. Töreni ekranları başından izlemek isteyen taraftarlar "Galatasaray kupa töreni canlı izle" sorgulamalrına başladı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda? İşte, Galatasaray şampiyonluk kutlaması canlı izle!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE || Galatasaray kupa töreni tıkla-canlı izle linki burada!

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. RAMS park stadyumunda gerçekleşecek olan kutlama için taraftarlar tören alanına akın ederken, alana gidemeyen binlerce aday ekranları başından Galatasaray kupa törenini canlı izle linkiyle takip edebilecek. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, GS kupa töreni canlı izle linki burada!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE || Galatasaray kupa töreni tıkla-canlı izle linki burada!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI SAAT KAÇTA?

RAMS Park Stadyumu'nda düzenlenecek olan şampiyonluk kutlaması 19:05'te başlayacak.

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GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE || Galatasaray kupa töreni tıkla-canlı izle linki burada!

GS KUPA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Kutlamalar, Galatasaray Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE || Galatasaray kupa töreni tıkla-canlı izle linki burada!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE

https://www.youtube.com/c/galatasaray

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE || Galatasaray kupa töreni tıkla-canlı izle linki burada!
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