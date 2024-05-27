Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
16:22
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE || Galatasaray kupa töreni tıkla-canlı izle linki burada!
Galatasaray 26 Mayıs akşamı Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 102 puana ulaşan sarı kırmızılı ekip bu akşam Rams Park'ta düzenlenecek kupa töreni ile şampiyonluğunu bir kez daha duyuracak. Töreni ekranları başından izlemek isteyen taraftarlar "Galatasaray kupa töreni canlı izle" sorgulamalrına başladı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda? İşte, Galatasaray şampiyonluk kutlaması canlı izle!