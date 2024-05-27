GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE || Galatasaray kupa töreni tıkla-canlı izle linki burada!

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. RAMS park stadyumunda gerçekleşecek olan kutlama için taraftarlar tören alanına akın ederken, alana gidemeyen binlerce aday ekranları başından Galatasaray kupa törenini canlı izle linkiyle takip edebilecek. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, GS kupa töreni canlı izle linki burada!