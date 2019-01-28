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son dakika haberi: için resmi teklif yapıldı

'da forvet transferinde sıcak dakikalar yaşanıyor. 'in verdiği listeye göre çalışmalarını yürüten yönetim 'lı 'te aşama kaydetti. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.01.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 11:55
Galatasaray son dakika transfer haberi: Ze Luis için resmi teklif yapıldı

'da ara döneminin kapanmasına sayılı günler kala, transferde hareketli saatler yaşanıyor...

Galatasaray son dakika transfer haberi: Ze Luis için resmi teklif yapıldı

, Kulübü'ne için 7.5 milyon Euroluk resmi teklif yaptı.

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Galatasaray son dakika transfer haberi: Ze Luis için resmi teklif yapıldı

Alan Carvalho transferi için uğraşan , 'da forma giyen 'e talip oldu.

Galatasaray son dakika transfer haberi: Ze Luis için resmi teklif yapıldı

Teknik Direktör , 28 yaşındaki golcü futbolcunun alınmasını istedi.

Galatasaray son dakika transfer haberi: Ze Luis için resmi teklif yapıldı

Garry Rodrigues'in milli takımdan arkadaşı olan için resmi teklif de yapıldı.

Galatasaray son dakika transfer haberi: Ze Luis için resmi teklif yapıldı

Teknik Direktör 'in alınmasını istediği için , Kulübüne 7.5 milyon Euroluk resmi teklif yaptı.

Galatasaray son dakika transfer haberi: Ze Luis için resmi teklif yapıldı

Rus ekibi 'ın teklifini kabul eder ise hemen İstanbul'a getirilecek.

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