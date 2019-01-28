Galatasaray son dakika transfer haberi: Ze Luis için resmi teklif yapıldı

Galatasaray'da forvet transferinde sıcak dakikalar yaşanıyor. Fatih Terim'in verdiği listeye göre çalışmalarını yürüten yönetim Spartak Moskova'lı Ze Luis'te aşama kaydetti. İşte son gelişmeler... Galatasaray'da ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, transferde hareketli saatler yaşanıyor... Galatasaray, Spartak Moskova Kulübü'ne Ze Luis için 7.5 milyon Euroluk resmi teklif yaptı. Alan Carvalho transferi için uğraşan Galatasaray, Spartak Moskova'da forma giyen Ze Luis'e talip oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, 28 yaşındaki golcü futbolcunun alınmasını istedi. Garry Rodrigues'in milli takımdan arkadaşı olan Ze Luis için resmi teklif de yapıldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in alınmasını istediği Ze Luis için Galatasaray, Spartak Moskova Kulübüne 7.5 milyon Euroluk resmi teklif yaptı. Rus ekibi Galatasaray'ın teklifini kabul eder ise Ze Luis hemen İstanbul'a getirilecek.