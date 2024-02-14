Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Sarı kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi mücadelesine play-offlarda devam ediyor. Turu atlamak için mücadele edecek temsilcimiz hazırlıklarını tamamlıyor. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati takip ediliyor. Peki, Galatasaray'ın UEFA maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?