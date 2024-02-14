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Haberler Galeri Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA maçı muhtemel 11'leri
Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:32

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi play-off turu Galatasaray Sparta Prag karşılaşması bu hafta oynanacak. İddiasını sürdüren sarı kırmızılılar son 16 turuna kalmaya çalışacak. Galatasaray'ın UEFA maçı muhtemel 11'leri, hakemi ve canlı yayın kanalı en çok araştırılanlar arasında. Taraftarlar ekran başında yerini alıyor. Peki; Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Sarı kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi mücadelesine play-offlarda devam ediyor. Turu atlamak için mücadele edecek temsilcimiz hazırlıklarını tamamlıyor. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati takip ediliyor. Peki, Galatasaray'ın UEFA maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA maçı muhtemel 11’leri

GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Heyecanlı mücadele saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak.

Rövanş maçları ise 22 Şubat günü oynanacak.

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Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA maçı muhtemel 11’leri

GALATASARAY'IN UEFA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galataray Sparta Prag karşılaşmasının yayıncı kuruluşu Exxen olacak.

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA maçı muhtemel 11’leri

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off maçında, 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45' da Sparta Prag takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla satışa sunuldu.

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA maçı muhtemel 11’leri

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Icardi, Zaha, Mertens, Barış, Kerem, Torreira, Berkan, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Muslera.

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