Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
09:32
Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA maçı muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi play-off turu Galatasaray Sparta Prag karşılaşması bu hafta oynanacak. İddiasını sürdüren sarı kırmızılılar son 16 turuna kalmaya çalışacak. Galatasaray'ın UEFA maçı muhtemel 11'leri, hakemi ve canlı yayın kanalı en çok araştırılanlar arasında. Taraftarlar ekran başında yerini alıyor. Peki; Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...