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Galeri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Feghouli ve Belhanda...
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in maaşlarında indirim yapmadıkları için eleştirdiği Feghouli ve Belhanda'nın geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü bu iki yıldız için kararını verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.10.2020
19:23
Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
19:23
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Galatasaray'da adeta kriz haline gelen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ikilisi için yeni karar verildi...
BİR TAŞLA İKİ KUŞ Terim, Feghouli- Belhanda ikilisini sürekli oynatarak hem maksimum verim almayı hem de onlara kulüp arayan yönetimin işini kolaylaştırmayı planlıyor.
YÖNETİM SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in, ücretlerinde indirim yapmadıkları için sert tepki gösterdiği Younes Belhanda-Sofiane Feghouli ikilisini takımdan kesmeyecek.
Tecrübeli teknik adam, yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak lig maçında iki futbolcuya da ilk 11'de yer vermeyi planlıyor.
Terim'in, maddi anlamda sorunlar ve fikir ayrılığı yaşansa da Feghouli ve
Belhanda'yı kazanmaya çalışıp ara transfer dönemine kadar maksimum verim almaya çalışacağı ifade edildi.
Fatih Terim böylelikle ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan iki futbolcunun değerini maksimum düzeyde tutup, oyunculara kulüp arayan yönetimin de işini kolaylaştırmış olacak.