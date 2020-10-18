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kararını verdi! Feghouli ve ...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in maaşlarında indirim yapmadıkları için eleştirdiği Feghouli ve Belhanda'nın geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü bu iki yıldız için kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 19:23
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Feghouli ve Belhanda...

'da adeta kriz haline gelen Younes ve Sofiane Feghouli ikilisi için yeni karar verildi...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Feghouli ve Belhanda...

, Alanyaspor karşısında iki futbolcuyu da 11'de oynatacak.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Feghouli ve Belhanda...

BİR TAŞLA İKİ KUŞ
Terim, Feghouli- ikilisini sürekli oynatarak hem maksimum verim almayı hem de onlara kulüp arayan yönetimin işini kolaylaştırmayı planlıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Feghouli ve Belhanda...

YÖNETİM SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
, başkan 'in, ücretlerinde indirim yapmadıkları için sert tepki gösterdiği Younes -Sofiane Feghouli ikilisini takımdan kesmeyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Feghouli ve Belhanda...

Tecrübeli teknik adam, yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak lig maçında iki futbolcuya da ilk 11'de yer vermeyi planlıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Feghouli ve Belhanda...

Terim'in, maddi anlamda sorunlar ve fikir ayrılığı yaşansa da Feghouli ve 'yı kazanmaya çalışıp ara transfer dönemine kadar maksimum verim almaya çalışacağı ifade edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Feghouli ve Belhanda...

böylelikle ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan iki futbolcunun değerini maksimum düzeyde tutup, oyunculara kulüp arayan yönetimin de işini kolaylaştırmış olacak.

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