Haberler Galeri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararını verdi! Feghouli ve Belhanda...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in maaşlarında indirim yapmadıkları için eleştirdiği Feghouli ve Belhanda'nın geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü bu iki yıldız için kararını verdi. İşte detaylar...