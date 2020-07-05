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Haberler Galeri Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi notlar

- derbisi öncesi notlar

Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede kaybeden taraf 3 puandan çok daha fazlasından olacak. Bu dev maç öncesi öne çıkan detaylar şöyle...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 14:25
Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi notlar

ile , 'in şampiyonluk kaderini belirleyebilecek bir maça çıkıyor. Dev derbi öncesi karşılaşmanın şifreleri neler?

Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi notlar

'de haftaya dördüncü sırada giren bu akşam, ikinci basamaktaki 'u konuk edecek.

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Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi notlar

Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi notlar

Konuk ekip kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek isterken, ligde oynadığı son beş maçta galip gelemeyen ise ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini devirerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Karşılaşma öncesi özellikle ev sahibi ekipte çok önemli eksikler dikkat çekiyor.

Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi notlar

İKİSİ DE KANATLARI KULLANIYOR
Ligin zirvesinde yer alan iki ekip de hem hücumda hem de savunmada benzer yönlere sahip... Her iki takım da kısa pasları tercih ederken kanatları efektif kullanıyor. şimdiye kadar Onyekuru'nun bulunduğu sol kanadı daha çok tercih ederken, Abdülkadir Ömür'lü sağ taraftan daha fazla atak yaptı.

Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi notlar

UĞURCAN: 3.3 OKAN: 1.8
İki takımın büyük zaafları ise rakiplerine çok sayıda pozisyon vermeleri... Bu nedenle kalecilerine çok iş düşerken, 'da Uğurcan maç başına 3.3, Muslera'dan kaleyi devralan Okan 1.8 kurtarış yaptı.

Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi notlar

G.SARAY'DA LİDERLER YOK
G.Saray bugün üç istatistik liderinden yoksun sahaya çıkacak. En çok gol atan (Falcao/10), en çok maça çıkan (Muslera/26), maç başına en çok hava topu kazanan (Luyindama/4.4) isimler bugün forma giyemeyecek.

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