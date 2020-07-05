Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi notlar

Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede kaybeden taraf 3 puandan çok daha fazlasından olacak. Bu dev maç öncesi öne çıkan detaylar şöyle...
Giriş Tarihi: 05.07.2020
14:25
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Konuk ekip kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek isterken, ligde oynadığı son beş maçta galip gelemeyen
Galatasaray ise ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini devirerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Karşılaşma öncesi özellikle ev sahibi ekipte çok önemli eksikler dikkat çekiyor.
İKİSİ DE KANATLARI KULLANIYOR Ligin zirvesinde yer alan iki ekip de hem hücumda hem de savunmada benzer yönlere sahip... Her iki takım da kısa pasları tercih ederken kanatları efektif kullanıyor. Galatasaray şimdiye kadar Onyekuru'nun bulunduğu sol kanadı daha çok tercih ederken, Trabzonspor Abdülkadir Ömür'lü sağ taraftan daha fazla atak yaptı.
UĞURCAN: 3.3 OKAN: 1.8 İki takımın büyük zaafları ise rakiplerine çok sayıda pozisyon vermeleri... Bu nedenle kalecilerine çok iş düşerken, Trabzonspor'da Uğurcan maç başına 3.3, Muslera'dan kaleyi devralan Okan 1.8 kurtarış yaptı.
G.SARAY'DA LİDERLER YOK G.Saray bugün üç istatistik liderinden yoksun sahaya çıkacak. En çok gol atan (Falcao/10), en çok maça çıkan (Muslera/26), maç başına en çok hava topu kazanan (Luyindama/4.4) isimler bugün forma giyemeyecek.