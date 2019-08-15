Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Galatasaray transferlerden sonra yenileniyor! İşte 2020 model Galatasaray

transferlerden sonra yenileniyor! İşte 2020 model Galatasaray

Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılan, ligde de yeniden zafere ulaşmanın hesaplarını yapan , bu sezon adeta yıldızlar karması şeklinde sahaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 09:57
Galatasaray transferlerden sonra yenileniyor! İşte 2020 model Galatasaray

Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılan, ligde de yeniden zafere ulaşmanın hesaplarını yapan , bu sezon adeta yıldızlar karması şeklinde sahaya çıkacak.

Galatasaray transferlerden sonra yenileniyor! İşte 2020 model Galatasaray

Sarı-kırmızılıların ideal 11'inde yer alan futbolcuların çoğunun Avrupa'nın üst düzey liglerinde görev yaptığı, birçoğunun da milli takımlarında görev aldığı dikkatlerden kaçmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray transferlerden sonra yenileniyor! İşte 2020 model Galatasaray

Cim-Bom'un ilk 11'inde yer alacak kaleci Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın vazgeçilmezi olurken, Mariano da Bordeaux ve Sevilla formalarıyla Avrupa'da boy gösterdi.

Galatasaray transferlerden sonra yenileniyor! İşte 2020 model Galatasaray

23 yaşındaki stoper Marcao, Portekiz Ligi'nden 'a gelirken, Luyindama da Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda yer alıyor.

Galatasaray transferlerden sonra yenileniyor! İşte 2020 model Galatasaray

Japonların üst düzey futbolcuları arasında yer alan Nagatomo da tam 117 kez milli formayı giyerken, Inter gibi Avrupa'nın üst düzey bir takımında forma giydi.

Galatasaray transferlerden sonra yenileniyor! İşte 2020 model Galatasaray

Nzonzi-Seri ikilisi geçen sezon transferde göz doldururken, Feghouli ile Belhanda da üst düzey kariyere sahip oyuncular...

Galatasaray transferlerden sonra yenileniyor! İşte 2020 model Galatasaray

Aynı şekilde Babel de Hollanda Milli Takımı'nda kendini kabul ettiren bir yıldız isim...

BİZE ULAŞIN