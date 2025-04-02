Galatasaray Türkiye Kupası’nda yarı finalde! Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Finalde kupa için mücadele etmek isteyen iki takım için de karşılaşma tarihi belirlendi. Sarı kırmızılılar için geri sayım başladı. Peki; Türkiye Kupası Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?