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Haberler Galeri Galatasaray Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 23:52 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 23:58

Galatasaray Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray yarı final biletini kaptı. İskenderunspor'u eleyen Konyaspor ile eşleşen sarı kırmızılılar bu ayın sonunda final için mücadele edecek. Yarı finalin diğer eşleşmesi ise Trabzonspor ve Beşiktaş-Göztepe maçının kazananı olacak. Peki; Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Türkiye Kupası’nda yarı finalde! Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Finalde kupa için mücadele etmek isteyen iki takım için de karşılaşma tarihi belirlendi. Sarı kırmızılılar için geri sayım başladı. Peki; Türkiye Kupası Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray Türkiye Kupası’nda yarı finalde! Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALDE!

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. İskenderunspor'u eleyen Konyaspor ile eşleşen Galatasaray final bileti almak için sahaya çıkacak.

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Galatasaray Türkiye Kupası’nda yarı finalde! Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

ZTK yarı final turunda Konyaspor-Galatasaray karşılaşması 22 Nisan tarihinde oynanacak. Karşılaşmanın saati henüz belirlenmedi.

Karşılaşmanın ATV veya A Spor ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

Galatasaray Türkiye Kupası’nda yarı finalde! Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR

  • KONYASPOR
  • TRABZONSPOR
  • GALATASARAY

Beşiktaş-Göztepe maçının kazananı ise Trabzonspor ile eşleşecek.

Galatasaray Türkiye Kupası’nda yarı finalde! Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı 14 Mayıs tarihinde oynanacak.