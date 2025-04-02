Giriş Tarihi: 02.04.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
23:58
Galatasaray Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray yarı final biletini kaptı. İskenderunspor'u eleyen Konyaspor ile eşleşen sarı kırmızılılar bu ayın sonunda final için mücadele edecek. Yarı finalin diğer eşleşmesi ise Trabzonspor ve Beşiktaş-Göztepe maçının kazananı olacak. Peki; Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?