Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte, Süper Lig puan durumu ile şampiyonluk ihtimalleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Sezon başından bu yana nefes kesen bir şampiyonluk yarışı sergileyen Galatasaray ve Fenerbahçe, son haftalara şampiyonluk iddiasıyla girdi. Bu akşam oynanacak Ankaragücü - Galatasaray ve Fenerbahçe - Antalyaspor maçları şampiyonluğu belirleyecek. Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş olacak ama olası bir beraberlikte ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda ise şampiyonluk yarışında yeni hesaplar yapılacak. İşte Süper Lig'de puan durumu ve şampiyonluk ihtimalleri…