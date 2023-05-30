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Haberler Galeri Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte, Süper Lig puan durumu ile şampiyonluk ihtimalleri
Giriş Tarihi: 30.05.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 18:09

Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte, Süper Lig puan durumu ile şampiyonluk ihtimalleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Sezon başından bu yana nefes kesen bir şampiyonluk yarışı sergileyen Galatasaray ve Fenerbahçe, son haftalara şampiyonluk iddiasıyla girdi. Bu akşam oynanacak Ankaragücü - Galatasaray ve Fenerbahçe - Antalyaspor maçları şampiyonluğu belirleyecek. Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş olacak ama olası bir beraberlikte ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda ise şampiyonluk yarışında yeni hesaplar yapılacak. İşte Süper Lig'de puan durumu ve şampiyonluk ihtimalleri…

Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte, Süper Lig puan durumu ile şampiyonluk ihtimalleri

TFF, Süper Lig'de 36. hafta mücadelelerinin hepsinin 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacağını açıklamıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte, Süper Lig puan durumu ile şampiyonluk ihtimalleri

Galatasaray, ligin 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk olurken, Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte, Süper Lig puan durumu ile şampiyonluk ihtimalleri

Şampiyonluk düğümünün çözülme ihtimalinin olduğu haftada sarı-kırmızılı ekip, Başkent ekibini mağlup etmesi durumunda ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte, Süper Lig puan durumu ile şampiyonluk ihtimalleri

Fenerbahçe ise konuk edeceği Antalyaspor'u mağlup edip ezeli rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte, Süper Lig puan durumu ile şampiyonluk ihtimalleri

ASLAN'IN KOZU ICARDI

Ligde 3 haftadır attığı gollerle Galatasaray'ı taşıyan Mauro İcardi, sırasıyla Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor karşısında skoru belirlemişti.

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