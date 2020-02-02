Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar bu transferlerle havaya uçtu! İşte o isimler...

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi. Süper lig ekipleri birçok futbolcu ile kadrolarını güçlendirirken Galatasaray; Onyekuru, Sekidika ve Saracchi transferiyle gücüne güç kattı. Fenerbahçe ise sadece Simon Falette transferiyle defans hattını güçlendirdi. Bu transferlerin ardından ise flaş bir istatistik ortaya çıktı. Son 10 yılda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfere harcadığı milyonlar dudak uçuklattı. Buna göre Galatasaray, son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp olurken, sarı kırmızılıları ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti! İşte o rapor...