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  • Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar bu transferlerle havaya uçtu! İşte o isimler...

Galatasaray ve 'de milyonlar bu transferlerle havaya uçtu! İşte o isimler...

'de ara dönemi sona erdi. Süper lig ekipleri birçok futbolcu ile kadrolarını güçlendirirken Galatasaray; Onyekuru, Sekidika ve Saracchi transferiyle gücüne güç kattı. Fenerbahçe ise sadece Simon Falette transferiyle defans hattını güçlendirdi. Bu transferlerin ardından ise flaş bir istatistik ortaya çıktı. Son 10 yılda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfere harcadığı milyonlar dudak uçuklattı. Buna göre Galatasaray, son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp olurken, sarı kırmızılıları ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti! İşte o rapor...

Giriş Tarihi: 02.02.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 20:40
Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar bu transferlerle havaya uçtu! İşte o isimler...

'in son 10 yıl ıgenelinde ortaya çıkan kar-zarar tablosu ise iç karartıcı. Galatasaray son 10 yılda aldığı ve sattığı futbolcuların karşılığında 104.7 milyon euro zarar etti. Sarı-Kırmızılılar'ın arkasında 102.2 milyon euro zararla bulunuyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar bu transferlerle havaya uçtu! İşte o isimler...

İşte Galatasaray ve 'nin son 10 sezonda kadrosuna kattığı en pahalı futbolcular. (İlk 2 isim baz alınmıştır)

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Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar bu transferlerle havaya uçtu! İşte o isimler...

GALATASARAY

2009-10

ABDUL KADER KEITA - 7.5 MİLYON EURO

Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar bu transferlerle havaya uçtu! İşte o isimler...

ELANO - 7 MİLYON EURO

Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar bu transferlerle havaya uçtu! İşte o isimler...

2010-11

MISIMOVIC - 8.5 MİLYON EURO

Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar bu transferlerle havaya uçtu! İşte o isimler...

STANCU - 5 MİLYON EURO

Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar bu transferlerle havaya uçtu! İşte o isimler...

2011-12

MUSLERA - 6.75 MİLYON EURO

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