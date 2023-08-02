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Haberler Galeri GALATASARAY ZALGIRIS MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın Spor Smart izle
Giriş Tarihi: 02.08.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 19:14

GALATASARAY ZALGIRIS MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın Spor Smart izle

Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle araştırması sporseverler tarafından yapılıyor. Litvanya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile 2 – 2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip, evinde turu almak istiyor. Transferde Zaha, Kerem Demirbay, Bakambu, Icardi, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadroya katan Galatasaray, kadrodan neredeyse hiç kimseyi kaybetmedi. Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın D Smart'ın Spor Smart ekranında yayınlanacak. "Galatasaray Zalgiris maçı izle" araştırmasıyla sporseverler sarı kırmızılıların Avrupa maratonuna canlı tanık olmak istiyor.

Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın Spor Smart ekranlarında!

Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle ekranı Spor Smart'ta olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçını S Sport Plus canlı olarak yayımlarken, ikinci maçı sporseverler Spor Smart ekranlarından izleyecek. Yaptığı transferlerle kadrosunu epey güçlendiren sarı kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Siz de Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın izle ekranı üzerinden maçı anlık olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın Spor Smart ekranlarında!

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius'u ağırlıyor.

İşte Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın Spor Smart ekranlarında!

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Rams Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Zalgiris maçı, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

SArı Kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Play-Off turuna kalabilmek için mücadele edecek.

Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın Spor Smart ekranlarında!

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod'un yöneteceği Galatasaray Zalgiris maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın Spor Smart ekranlarında!

İŞTE GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Bakambu

ZALGİRİS: Gertmonas, Kazukolovas, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Vaca, Mamic, Buff, Vucur, Kendysh, Antal

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