Giriş Tarihi: 02.08.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 19:14

GALATASARAY ZALGIRIS MAÇI CANLI İZLE EKRANI || UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın Spor Smart izle

Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle araştırması sporseverler tarafından yapılıyor. Litvanya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile 2 – 2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip, evinde turu almak istiyor. Transferde Zaha, Kerem Demirbay, Bakambu, Icardi, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadroya katan Galatasaray, kadrodan neredeyse hiç kimseyi kaybetmedi. Galatasaray Zalgiris maçı canlı yayın D Smart'ın Spor Smart ekranında yayınlanacak. "Galatasaray Zalgiris maçı izle" araştırmasıyla sporseverler sarı kırmızılıların Avrupa maratonuna canlı tanık olmak istiyor.