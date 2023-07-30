Giriş Tarihi: 30.07.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 15:32

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hakkında araştırmalar devam ediyor. Galatasaray transferde Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Makambu, Zaha ve Angelino'yu açıklarken, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için elinden geleni yapacak. İlk maçta şok bir skorlar Litvanya deplasmanında Zalgiris Vilnius ile 2 – 2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip, evinde rahat bir skorla ikinci tura geçmek istiyor. Bu noktada Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramakta. İstanbul'da oynanacak maçta tribünlerin tıklım tıklım olması bekleniyor. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar