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Haberler Galeri Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 30.07.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 15:32

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hakkında araştırmalar devam ediyor. Galatasaray transferde Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Makambu, Zaha ve Angelino'yu açıklarken, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için elinden geleni yapacak. İlk maçta şok bir skorlar Litvanya deplasmanında Zalgiris Vilnius ile 2 – 2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip, evinde rahat bir skorla ikinci tura geçmek istiyor. Bu noktada Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramakta. İstanbul'da oynanacak maçta tribünlerin tıklım tıklım olması bekleniyor. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASLAN İLK MAÇTA RAKİBİYLE BERABERE KALDI

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı.

Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü. Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu. Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.

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Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY ZALGIRIS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 21.30'da İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY ZALGIRIS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

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