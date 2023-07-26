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Haberler Galeri Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 00:13 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 00:13

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Sarı kırmızılı ekip 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu gelişme sonrası tüm gözler Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtına çevrildi. İstanbul'da oynanacak maçın detayları futbolseverlerin gündeminde. Peki, Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte, GS Zalgiris rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylı bilgiler…

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius deplasmanına konuk oldu. Mücadelede 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, son dakikalarda yediği golle galibiyeti kaçırdı. Bu skor sonucu futbolseverler ''Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Şimdi tüm gözler bir üst tura çıkacak takımı netleştirecek rövanş maçında. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, GS Zalgiris Vilnius rövanş maçı tarihi...

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY ZALGİRİS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

Saat 21:30'da başlayacak rövanş mücadelesinin yine S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

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Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

ZALGİRİS GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Litvanya'da oynanan maçın ilk yarısında oldukça etkisiz bir performans sergileyen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci yarının hemen başında yenilen golle adeta yıkıldı.

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

47. dakikada Oyewusi, takımı Zalgiris'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray ise bu gole karşılık vermekte güçlük çekti.

Maçın 62. dakikasında Mertens ve Midstjö, 73. dakikasında ise Morutan ve Halil'in oyuna dahil olmasıyla temsilcimiz, oyundaki etkinliğini arttırdı.

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray'ın beraberlik golü 75. dakikada Sergio Oliveira'nın ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla geldi.

Bu golden tam 3 dakika sonra arka direkte topla buluşan Halil Dervişoğlu, 78. dakikada boş ağlara yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

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