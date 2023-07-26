Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 26.07.2023 00:13 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 00:13

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Sarı kırmızılı ekip 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu gelişme sonrası tüm gözler Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtına çevrildi. İstanbul'da oynanacak maçın detayları futbolseverlerin gündeminde. Peki, Galatasaray Zalgiris rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte, GS Zalgiris rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylı bilgiler…