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'a 'dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan lı futbolcu ameliyat edildi.

Giriş Tarihi: 30.09.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 14:49
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'a 'dan kötü haber
Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan lı futbolcu ameliyat edildi.

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'a 'dan kötü haber
Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, 'ya Bahçelievler Medical Park Hastanesinde kulüp doktoru Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapıldı.

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'a 'dan kötü haber
Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında aldığı darbe sonrası Emre'nin yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmişti.

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'a 'dan kötü haber
Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber

'nın sakatlığının 3-4 ay süreceği ve genç oyuncunun sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

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'a 'dan kötü haber
Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber

Erzurum temsilcisiyle yapılan maçın ardından gerçekleştirilen tetkiklerde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilen Eren Derdiyok da koşuya başladı.

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'a 'dan kötü haber
Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber

Golcü oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak Porto müsabakasına yetiştirilmeye çalışılacak.

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