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'a Sevilla'dan flaş !

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla kapatan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Birçok futbolcusuyla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın, listesi de yavaş yavaş ortaya çıktı. Fatih Terim, önceliğin defans kurgusuna verilmesini isterken, İspanyol basınından flaş bir haber geldi...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 11:29
Galatasaray'a Sevilla'dan flaş transfer!

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan , devre arasına 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle girdi ve moral buldu.

Galatasaray'a Sevilla'dan flaş transfer!

Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, mücadele sonrasında takımla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve ocak ayının ilk yolcusunun Yuto Nagatomo olacağının sinyallerini verdi.

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Galatasaray'a Sevilla'dan flaş transfer!

ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki Japon futbolcu, bu sezon 24 maçta görev aldı ve 2 kez de ağları sarsma başarısı gösterdi.

Galatasaray'a Sevilla'dan flaş transfer!

Karşılaşma sonrası "Nagatomo'yu çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" diyen Terim'in bu sözlerinin ardından gözler sol bek transferine çevrildi.

Galatasaray'a Sevilla'dan flaş transfer!

Sol bek arayışında olan 'da gündeme gelen ilk isim Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi oldu. Yönetimin oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralayacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'a Sevilla'dan flaş transfer!

Muslera'nın önerdiği, Fatih Terim'in de izleyip beğendiği sol bek oyuncusunda anlaşma yakın ancak olası bir olumsuzluk yaşanması durumunda da Aslan'ın B planı var.

Galatasaray'a Sevilla'dan flaş transfer!

İspanyol basınından Estadio Deportivo, 'ın ilgilendiği alternatif sol bekin, kulübün daha önce de gündemine gelen Guilherme Arana olduğunu duyurdu.

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