Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla kapatan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Birçok futbolcusuyla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın, listesi de yavaş yavaş ortaya çıktı. Fatih Terim, önceliğin defans kurgusuna verilmesini isterken, İspanyol basınından flaş bir haber geldi...
Giriş Tarihi: 29.12.2019
11:26
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
11:29
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Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan
Galatasaray, devre arasına 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle girdi ve moral buldu.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, mücadele sonrasında takımla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve ocak ayının ilk yolcusunun
Yuto olacağının sinyallerini verdi. Nagatomo
Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki , bu sezon 24 maçta görev aldı ve 2 kez de ağları sarsma başarısı gösterdi. Japon futbolcu
Karşılaşma sonrası "
çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" diyen Terim'in bu sözlerinin ardından gözler sol bek transferine çevrildi. Nagatomo'yu
Sol bek arayışında olan
Galatasaray'da gündeme gelen ilk isim forması giyen 21 yaşındaki Leipzig futbolcu Uruguaylı Marcelo oldu. Yönetimin oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralayacağı ifade ediliyor. Saracchi
Muslera'nın önerdiği, Fatih Terim'in de izleyip beğendiği sol bek oyuncusunda anlaşma yakın ancak olası bir olumsuzluk yaşanması durumunda da Aslan'ın B planı var.
İspanyol basınından
Estadio , Deportivo Galatasaray'ın ilgilendiği alternatif sol bekin, kulübün daha önce de gündemine gelen Arana olduğunu duyurdu. Guilherme