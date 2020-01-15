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'a müjdesi! ...

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına az bir süre kala dev kulüplerde transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer dönemine en hızlı başlayan takım olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şimdiye dek Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan Aslan, stoper transferi için de nabız yokluyor. Galatasaray'da, takımdan ayrılacak yıldızların isimleri de belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılıların iyi bir teklif gelirse satılmasına karar verilen Belhanda için müjdeli haber geldi... Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ise işler istenildiği gibi gitmiyor. İki kulüp de TFF'nin harcama limitleri yüzünden transfer yapamıyor. Beşiktaş bu nedenle Guilherme transferinden vazgeçerken Fenerbahçe Simon Falette'in lisansını çıkartamadı. İşte 4 büyüklerde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 12:56
Galatasaray'a transfer müjdesi! Belhanda...

4 büyük kulübün sahada rekabeti sona ererken şimdi sıra rekabetinde... Futbolseverlerin heyecanla beklediği ara transfer dönemi 4 Ocak'ta başladı...

Galatasaray'a transfer müjdesi! Belhanda...

Peki hangi kulüplerin ismi için hangi oyuncularla anılıyor? Hangi isim ile ön protokol imzalandı, hangi isim için söylentiler ayyuka çıkmış durumda? İşte 'in 4 devi olan , , ve ve için öne çıkan dedikoduları, takımdan ayrılacağı söylenen isimler ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Belhanda...

GALATASARAY

Galatasaray'a transfer müjdesi! Belhanda...

LUYINDAMA: Demokratik Kongo Milli Takımı'nın maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Luyindama hakkında son karar verildi. Başarılı savunma oyuncusunun sözleşmesi sezon sonuna kadar dondurulacak. Bu şekilde yabancı kontenjanında yer açacak olan Sarı-Kırmızılılar, Luyindama'nın yerine bir takviye daha yapacak. Sol diz ön çapraz bağı ve menisküs ameliyatı olan 25 yaşındaki savunmacı, gelecek sezonun yaz kampı çalışmalarına katılması hedefliyor.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Belhanda...

NAGATOMO: 'da Nagatomo defteri kapandı. Antalyaspor 11'inde yer alan Japon futbolcu gençleştirme operasyonunda takımdan gönderilecek isimler arasında yer aldı. Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Yuto'nun, Bologna ile görüştüğü belirtiliyor.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Belhanda...

NZONZI: Sarı-kırmızılı takım tarafından disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı kalan Steven Nzonzi de ayrılık kervanına katılacak. Roma'dan büyük umutlarla kiralanan Fransız futbolcu beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Belhanda...

SERI: Jean-Micheal Seri, 'da büyük hayal kırıklığı yaratan isim oldu. Yaz sezonunda takıma katılan ve transferi büyük sükse yaratan Seri, oynadığı futbolla beklentileri karşılayamadı. 'in her fırsatta şans verdiği Fildişili futbolcu, bu şansları değerlendiremedi ve adını ocak ayında gönderilecekler listesine yazdırdı.

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