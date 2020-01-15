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Galatasaray'a transfer müjdesi! Belhanda...

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına az bir süre kala dev kulüplerde transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer dönemine en hızlı başlayan takım olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şimdiye dek Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan Aslan, stoper transferi için de nabız yokluyor. Galatasaray'da, takımdan ayrılacak yıldızların isimleri de belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılıların iyi bir teklif gelirse satılmasına karar verilen Belhanda için müjdeli haber geldi... Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ise işler istenildiği gibi gitmiyor. İki kulüp de TFF'nin harcama limitleri yüzünden transfer yapamıyor. Beşiktaş bu nedenle Guilherme transferinden vazgeçerken Fenerbahçe Simon Falette'in lisansını çıkartamadı. İşte 4 büyüklerde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 12:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





