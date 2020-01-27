Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Galatasaray'a transferde Mert Çetin müjdesi! Roma'dan resmi açıklama geldi

'a transferde müjdesi! 'dan resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala, Christian Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından yoğunluk verdiği stoper takviyesi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray'a, uzun süredir renklerine bağlamak için çaba harcadığı Roma'nın Türk stoperi Mert Çetin'den müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 23:56
Galatasaray'a transferde Mert Çetin müjdesi! Roma'dan resmi açıklama geldi

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan 'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Galatasaray'a transferde Mert Çetin müjdesi! Roma'dan resmi açıklama geldi

'nın Demokratik Kongo Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından stoper takviyesi için harekete geçen sarı-kırmızılı ekibe İtalya'dan müjdeli bir haber geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'a transferde Mert Çetin müjdesi! Roma'dan resmi açıklama geldi

Geçtiğimiz hafta Cimbom, gözdesi için bir kez daha 'nın kapısını çalmıştı. Hem kaliteli hem de yerli bir stoper bulmanın zor olduğu şu günlerde 23 yaşındaki futbolcuyu ısrarla isteyen Cimbom, 1.5 yıllık kiralama teklifini 6 aya çevirmişti.

Galatasaray'a transferde Mert Çetin müjdesi! Roma'dan resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz haftalarda 1.5 yıl için 850 bin euro önerdiği tarafından reddedilen teklif, 6 ay için 500 euro olarak revize edilmişti.

Galatasaray'a transferde Mert Çetin müjdesi! Roma'dan resmi açıklama geldi

Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın ise hızlı bir stoper istediği, ve takviye yapana kadar 'i kadroda tutacağı belirtilmişti. Fonseca'nın isteği üzerine harekete geçen Roma, Atalanta'dan 21 yaşındaki stoper Roger Ibanez'i 8+2 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı.

Galatasaray'a transferde Mert Çetin müjdesi! Roma'dan resmi açıklama geldi

Böylelikle İtalyan devinde stoper rotasyonundaki oyuncusu sayısı 6'ya yükseldi: Chris Smalling, , Gianluca Mancini, Juan Jesus, Federico Fazio ve Rober Ibanez...

Galatasaray'a transferde Mert Çetin müjdesi! Roma'dan resmi açıklama geldi

Gerçekleşen Ibanez transferinin ardından 'nın, için satın alma opsiyonsuz kiralanma yöntemine sıcak baktığı belirtiliyor.

BİZE ULAŞIN