Galatasaray'a transferde Mert Çetin müjdesi! Roma'dan resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala, Christian Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından yoğunluk verdiği stoper takviyesi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray'a, uzun süredir renklerine bağlamak için çaba harcadığı Roma'nın Türk stoperi Mert Çetin'den müjdeli haber geldi.
Giriş Tarihi: 27.01.2020
23:51
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
23:56
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