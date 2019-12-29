Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da 2 ayrılık birden! Resmen duyurdu

Süper Lig'de ilk yarıyı Antalyaspor maçı ile kapatan Galatasaray'da, transfer çalışmaları da hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in her fırsatta ocak ayını işaret ettiği Galatasaray'da, hareketli günler geçirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar UEFA ile yaptığı anlaşma gereği oyuncu satmadan transfer yapamayacak. Bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Aslan'a, müjdeli haber İtalya'dan geldi...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 15:37
Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Resmen duyurdu

Süper Lig'de ilk devreyi Antalyaspor karşısında 5-0'lık galibiyetle tamamlayan sarı-kırmızılıların gollerini Falcao (2), Celutska (kk), Babel ve Taylan Antalyalı kaydetmişti.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Resmen duyurdu

Alınan bu galibiyetle seneyi galibiyetle kapatan Aslan'da, her ne kadar farklı galibiyet kazanılmış olsa da ligin geneline bakıldığında gösterilen performans kafalarda soru işareti bırakıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Resmen duyurdu

Bu tablonun farkında olan Fatih Terim, ocak ayını işaret ederek ligin ikinci devresinde radikal kararlar alınacağını, takımdan gönderilecek ve kadroyu kuvvetlendirme anlamında eksik bölgelere yapılacak transferleri işaret etmiş, taraftarlara ikinci yarıda çok daha farklı bir olacağı sinyallerini vermişti.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Resmen duyurdu

4 Ocak'ta açılacak olan ara sezonu öncesi, bu yönde ilk adımlarını atmaya başlayan sarı-kırmızılıların izleyeceği yol haritasının detayları da netleşmeye başladı.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Resmen duyurdu

İŞTE GALATASARAY'IN OCAK AYI PLANI!

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Resmen duyurdu

HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR
Sezonun ikinci yarısı için önemli bir değişime hazırlanan G.Saray'da ile , Antalyaspor karşısında son maçlarına çıktılar. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sözleşmeleri bedelsiz olarak feshedilecek olan iki yıldız, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Resmen duyurdu

Terim'in sildiği Nzonzi ve Emre Mor da yolcular kervanında. Seri'nin durumu belirsizliğini korurken, Belhanda için de teklifler bekleniyor. Ocak ayı dönemine oldukça iddialı girmeye hazırlanan ve takımı adeta "sil baştan" yapmakta kararlı olan sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arka arkaya hamlelerini yapmaya başladı.

BİZE ULAŞIN