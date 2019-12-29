Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Resmen duyurdu

Süper Lig'de ilk yarıyı Antalyaspor maçı ile kapatan Galatasaray'da, transfer çalışmaları da hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in her fırsatta ocak ayını işaret ettiği Galatasaray'da, hareketli günler geçirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar UEFA ile yaptığı anlaşma gereği oyuncu satmadan transfer yapamayacak. Bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Aslan'a, müjdeli haber İtalya'dan geldi...
Giriş Tarihi: 29.12.2019
15:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
15:37
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