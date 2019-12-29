Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Resmen duyurdu

HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

Sezonun ikinci yarısı için önemli bir değişime hazırlanan G.Saray'da Mariano ile Nagatomo, Antalyaspor karşısında son maçlarına çıktılar. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sözleşmeleri bedelsiz olarak feshedilecek olan iki yıldız, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.