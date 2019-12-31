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'da 2 transfer bombası birden! İmzalar atılıyor

Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda nokta transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı yöneticiler, bu doğrultuda ilk transferinde sona geldi. Cimbom'un transferleri için gün bile verildi. İşte Fatih Terim'in istediği isimler ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 02:04 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:08
Galatasaray'da 2 transfer bombası birden! İmzalar atılıyor

Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarının son maçında taraftarı önünde aldığı net galibiyetle ligin ikinci yarısı için sinyallerini vermiş oldu.

Galatasaray'da 2 transfer bombası birden! İmzalar atılıyor

Fatih Terim'in sürekli olarak işaret ettiği ocak ayı içinde transfer yol haritası belirlendi. Terim, istediği yıldızları yönetime bildirmiş, yönetimi de bu isimler için girişimlerini arttırmıştı.

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Galatasaray'da 2 transfer bombası birden! İmzalar atılıyor

NAGOTOMO VEDA ETTİ HEDEF SOL BEK

Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçından sonra Japon futbolcu Nagatomo'nun takım arkadaşlarına veda ederek takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Galatasaray'da 2 transfer bombası birden! İmzalar atılıyor

Antalyaspor karşısında son maçına çıkan Nagatomo'nun İtalya'ya dönüşü gündeme geldi. Tecrübeli sol bekin adı Serie A ekibi Bologna ile anılıyor. İtalyan takımının, sarı-kırmızılı kulübün ilerleyen yaşı nedeniyle gönderdiği tecrübeli sol beke talip olduğu bildirildi. Haber, İtalya basınında dile getirildi.

Galatasaray'da 2 transfer bombası birden! İmzalar atılıyor

İLK HEDEF SOL BEK

Emre Taşdemir'in performansından memnun olmayan Fatih Terim, yönetime Nagatomo'nun gidişiyle kesinlikle bir sol bek alınması konusunda isteğini iletmişti. yönetimi de yeni sol bek için girişimlerini sıklaştırdı ve transferde sona geldi.

Galatasaray'da 2 transfer bombası birden! İmzalar atılıyor

TERİM'İN İKİNCİ İSTEĞİ İSE SKORER KANAT

Geçtiğimiz yıl şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Onyekuru, formasıyla çıktığı 31 maçta 14 gol 5 asist yapmıştı. Bu sezon Onyekuru'nun yerine Babel'i transfer eden sarı-kırmızılılar Hollandalı futbolcudan bu iyi bir katkı göremedi.

Galatasaray'da 2 transfer bombası birden! İmzalar atılıyor

Teknik direktör Fatih Terim'de ocak ayında yine skorer bir kanat futbolcusunun kadroya katılmasını istedi. yönetimi bu transfer için girişimini hızlandırdı ve tranferde sona geldi. İşte Cimbom'un imza aşamasında olduğu isimler ve transfer detayları...

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