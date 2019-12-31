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Galeri Galatasaray'da 2 transfer bombası birden! İmzalar atılıyor
Galatasaray'da 2 transfer bombası birden! İmzalar atılıyor
Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda nokta transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı yöneticiler, bu doğrultuda ilk transferinde sona geldi. Cimbom'un transferleri için gün bile verildi. İşte Fatih Terim'in istediği isimler ve transfer detayları...
Giriş Tarihi: 31.12.2019
02:04
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
08:08
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Galatasaray Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarının son maçında taraftarı önünde aldığı net galibiyetle ligin ikinci yarısı için sinyallerini vermiş oldu.
Fatih Terim'in sürekli olarak işaret ettiği ocak ayı içinde transfer yol haritası belirlendi. Terim, istediği yıldızları yönetime bildirmiş,
Galatasaray yönetimi de bu isimler için girişimlerini arttırmıştı.
NAGOTOMO VEDA ETTİ HEDEF SOL BEK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçından sonra Japon futbolcu Nagatomo'nun takım arkadaşlarına veda ederek takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
Antalyaspor karşısında son maçına çıkan Nagatomo'nun İtalya'ya dönüşü gündeme geldi. Tecrübeli sol bekin adı Serie A ekibi Bologna ile anılıyor. İtalyan takımının, sarı-kırmızılı kulübün ilerleyen yaşı nedeniyle gönderdiği tecrübeli sol beke talip olduğu bildirildi. Haber, İtalya basınında dile getirildi.
İLK HEDEF SOL BEK
Emre Taşdemir'in performansından memnun olmayan Fatih Terim, yönetime
Nagatomo'nun gidişiyle kesinlikle bir sol bek alınması konusunda isteğini iletmişti. Galatasaray yönetimi de yeni sol bek için girişimlerini sıklaştırdı ve transferde sona geldi.
TERİM'İN İKİNCİ İSTEĞİ İSE SKORER KANAT
Geçtiğimiz yıl şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan
, Onyekuru Galatasaray formasıyla çıktığı 31 maçta 14 gol 5 yapmıştı. Bu sezon asist yerine Onyekuru'nun transfer eden sarı-kırmızılılar Hollandalı futbolcudan bu iyi bir katkı göremedi. Babel'i
Teknik direktör Fatih Terim'de ocak ayında yine skorer bir kanat futbolcusunun kadroya katılmasını istedi.
Galatasaray yönetimi bu transfer için girişimini hızlandırdı ve sona geldi. İşte tranferde imza aşamasında olduğu isimler ve transfer detayları... Cimbom'un