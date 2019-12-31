Galatasaray'da 2 transfer bombası birden! İmzalar atılıyor

TERİM'İN İKİNCİ İSTEĞİ İSE SKORER KANAT

Geçtiğimiz yıl şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Onyekuru, Galatasaray formasıyla çıktığı 31 maçta 14 gol 5 asist yapmıştı. Bu sezon Onyekuru'nun yerine Babel'i transfer eden sarı-kırmızılılar Hollandalı futbolcudan bu iyi bir katkı göremedi.