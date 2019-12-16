Galatasaray'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...
Galatasaray'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...
Galatasaray'da devre arasında gönderilecek oyuncular yavaş yavaş belli olmaya başladı... Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Steve Nzonzi'yi kadro dışı bırakmış, Jean Michael Seri'nin ise devre arasında takımdan gönderileceği iddia edilmişti. Bu iki oyuncudan sonra ligin ikinci yarısında Galatasaray kadrosunda yer almayacak üçüncü isim de belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.12.2019
16:10
Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
16:16
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