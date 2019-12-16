Galatasaray'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...

TERİM DE ÇARE OLAMADI

Emre Mor'u Türk Milli Takımı'nda ilk kez oynatan teknik direktör olan Fatih Terim, Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da aradığı şansı bulamayan genç oyuncuya yeniden parlaması için bir şans tanımak amacıyla sezon başında kiralanmasına onay vermişti.