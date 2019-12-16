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  • Galatasaray'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...

'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...

'da devre arasında gönderilecek oyuncular yavaş yavaş belli olmaya başladı... Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Steve Nzonzi'yi kadro dışı bırakmış, Jean Michael Seri'nin ise devre arasında takımdan gönderileceği iddia edilmişti. Bu iki oyuncudan sonra ligin ikinci yarısında Galatasaray kadrosunda yer almayacak üçüncü isim de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 16:16
Galatasaray'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...

'da Steven Nzonzi ve Jean-Michael Seri'den sonra ocak ayında gönderilecek üçüncü futbolcu da netleşti...

Galatasaray'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Sezon başında İspanya'nın Celta Vigo takımından 1 yıllığına kiralanan 'un devre arasında gönderilmesine karar verildi.

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Galatasaray'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...

Sarı kırmızılı yöneticiler, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Johan Wins ile geçtiğimiz hafta İstanbul'da görüşerek ayrılık kararını bildirdi.

Galatasaray'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...

KENDİNİZE ÇÖZÜM BULUN

'un kendisine verilen şansı iyi kullanamadığını ifade eden kulüp yetkilileri, "Futbolcuyu ikinci yarıda oynatmayacağız. Kendinize bir çözüm bulun" dedi.

Galatasaray'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...

Menajer Wins, bu hafta içinde Celta Vigo yetkilileriyle görüşerek futbolcunun geri dönüşünün mümkün olup olmadığını soracak, olumsuz bir yanıt alması durumunda başka bir çözüm yolu arayacak.

Galatasaray'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...

TERİM DE ÇARE OLAMADI

'u Türk Milli Takımı'nda ilk kez oynatan teknik direktör olan Fatih Terim, Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da aradığı şansı bulamayan genç oyuncuya yeniden parlaması için bir şans tanımak amacıyla sezon başında kiralanmasına onay vermişti.

Galatasaray'da 3. yolcu belli oldu! Nzonzi ve Seri'den sonra...

Ancak Emre, 'da da beklentileri boşa çıkardı.

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