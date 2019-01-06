Galatasaray'da Belhanda şoku!

Galatasaray'da zaman zaman ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda'nın sözleşmesindeki ilginç madde yönetimi şok etti. Younes Belhanda'nın sözleşmesindeki madde Galatasaray yönetimini şoke etti. Younes Belhanda, haziran 2017'de Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro karşılığında alındı. Fransız futbolcunun transferinde, Ukrayna temsilcisine maksimum 2 milyon Euro olmak kaydı ile bonus taahhütleri verildi. KAP'a yapılan bildirimde, 2021-22 sezonuna kadar G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması halinde her sezon başına 500 bin Euro, oyuncunun forma giydiği her 25 maç için 250 bin Euro Dinamo Kiev'e ödenecekti. Yalnız bilinmeyen ve yönetimi de şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı. 'Belhanda'yı göndermezseniz Şampiyonlar Ligi'ne gidersiniz' Sözleşmede Galatasaray'ın, Belhanda'yı sözleşmesi bitmeden satması halinde Dinamo Kiev'e ekstra ödeme yapmasını gerektiren önemli bir madde bulunuyor. Mevcut yönetimin şaşırmasına neden olan bu maddenin, Dinamo Kievli yöneticilerin 'Eğer Belhanda'yı göndermezseniz, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşabilirsiniz' diretmesi üzerine koyulduğu belirtildi.