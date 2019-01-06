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'da şoku!

'da zaman zaman ayrılacağı konuşulan Younes 'nın sözleşmesindeki ilginç madde yönetimi şok etti.

Giriş Tarihi: 06.01.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 14:57
Galatasaray'da Belhanda şoku!

Younes Belhanda'nın sözleşmesindeki madde Galatasaray yönetimini şoke etti.

Galatasaray'da Belhanda şoku!

Younes Belhanda, haziran 2017'de Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro karşılığında alındı.

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Galatasaray'da Belhanda şoku!

Fransız futbolcunun transferinde, Ukrayna temsilcisine maksimum 2 milyon Euro olmak kaydı ile bonus taahhütleri verildi.

Galatasaray'da Belhanda şoku!

KAP'a yapılan bildirimde, 2021-22 sezonuna kadar G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması halinde her sezon başına 500 bin Euro, oyuncunun forma giydiği her 25 maç için 250 bin Euro Dinamo Kiev'e ödenecekti.

Galatasaray'da Belhanda şoku!

Yalnız bilinmeyen ve yönetimi de şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı.

Galatasaray'da Belhanda şoku!

'Belhanda'yı göndermezseniz Şampiyonlar Ligi'ne gidersiniz'

Sözleşmede 'ın, 'yı sözleşmesi bitmeden satması halinde Dinamo Kiev'e ekstra ödeme yapmasını gerektiren önemli bir madde bulunuyor.

Galatasaray'da Belhanda şoku!

Mevcut yönetimin şaşırmasına neden olan bu maddenin, Dinamo Kievli yöneticilerin "Eğer Belhanda'yı göndermezseniz, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşabilirsiniz" diretmesi üzerine koyulduğu belirtildi.

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