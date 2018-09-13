Galatasaray'da bütçe küçülüyor

Oyuncu maaşlarını toplamda 65 milyon eurodan 55 milyon euroya indiren Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda 13 milyon euro daha tasarruf yapabilir. Galatasaray Yönetimi, takıma ödediği 65 milyon Euro maaşı 55 milyon Euro seviyesine çekti. 8 oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek ve takım bütçesinde 13 milyon Euro daha tasarruf olacak. Sinan Gümüş'le yeni sözleşme yapmasına kesin gözüyle bakılan Aslan'da Donk'un geleceği ise toplam 21 maç oynamasına bağlı. Tarık Çamdal'la yollar yüzde yüz ayrılacak. İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler... Selçuk İnan: 2.950 milyon Euro (belirsiz) Badou Ndiaye: 2.7 milyon Euro (kiralık-S.City'ye dönecek)