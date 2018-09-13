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'da bütçe küçülüyor

Oyuncu maaşlarını toplamda 65 milyon eurodan 55 milyon euroya indiren Yönetimi, sezon sonunda 13 milyon euro daha tasarruf yapabilir.

Giriş Tarihi: 13.09.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 09:47
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'da bütçe küçülüyor
Galatasaray'da bütçe küçülüyor

Yönetimi, takıma ödediği 65 milyon Euro maaşı 55 milyon Euro seviyesine çekti.

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'da bütçe küçülüyor
Galatasaray'da bütçe küçülüyor

8 oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek ve takım bütçesinde 13 milyon Euro daha tasarruf olacak.

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'da bütçe küçülüyor
Galatasaray'da bütçe küçülüyor

Sinan Gümüş'le yeni sözleşme yapmasına kesin gözüyle bakılan Aslan'da Donk'un geleceği ise toplam 21 maç oynamasına bağlı.

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'da bütçe küçülüyor
Galatasaray'da bütçe küçülüyor

Tarık Çamdal'la yollar yüzde yüz ayrılacak.

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'da bütçe küçülüyor
Galatasaray'da bütçe küçülüyor

İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler...

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'da bütçe küçülüyor
Galatasaray'da bütçe küçülüyor

Selçuk İnan: 2.950 milyon Euro (belirsiz)

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'da bütçe küçülüyor
Galatasaray'da bütçe küçülüyor

Badou Ndiaye: 2.7 milyon Euro (kiralık-S.City'ye dönecek)

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