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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim şoku! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim olacak, gündemdeki isimler kimler?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:05

Galatasaray'da Fatih Terim şoku! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim olacak, gündemdeki isimler kimler?

Gelen son dakika haberiyle Galatasaray'ın Fatih Terim ile yollarını ayırdığı bildirilirken öte yandan sarı kırmızılı renklere gönül veren binlerce taraftarın gözü yeni teknik direktör için ortaya atılan iddialara çevrildi. Konuyla ilgili olarak şu an konuşulan iki isim bulunuyor. Bunlardan biri Okan Buruk, diğeri ise Bülent Korkmaz. Süper Lig'de hüsran, kupada büyük hayal kırıklığı yaşayan takım şimdi yeni hocasını bekliyor. Bu noktada "Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak, gündemdeki isimler kimler?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü ile ilgili ortaya atılan iddiaların detayları ve kulüpten gelen açıklamalar...

Galatasaray’da Fatih Terim şoku! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim olacak, gündemdeki isimler kimler?

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü arayışı an itibarıyla başladı. Sarı kırmızılı ekibin efsanesi Fatih Terim, bugün gelen son dakika haberiyle görevine son verdi. Burak Elmas ile GS hocası Fatih Terim, Nef Stadı'nda görüşme gerçekleştirdi. Şimdi ise milyonlar "Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak, gündemdeki isimler kimler?" sorularına yanıt arıyor. Son olarak Giresunspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından takımda adeta olağanüstü durum ilan edilmişti. Peki, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar...

Galatasaray’da Fatih Terim şoku! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim olacak, gündemdeki isimler kimler?

GALATASARAY'DA FATİH TERİM ŞOKU!

Galatasaray'da son olarak Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından olağanüstü durum ilan edildi. Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim, Nef Stadı'nda görüşme gerçekleştirdi.

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Galatasaray’da Fatih Terim şoku! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim olacak, gündemdeki isimler kimler?

Yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim ile devam edilmesi halinde, istifa edeceklerini Burak Elmas'a bildirmeleri krizi daha da arttırdı.

Galatasaray’da Fatih Terim şoku! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim olacak, gündemdeki isimler kimler?

Yaklaşık 15 dakika süren toplantının ardından Fatih Terim stattan ayrıldı. Yapılan görüşmede ayrılık kararı çıktı.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile ayrılık ihtimali olduğu iddialarını yalanlamıştı. Ancak bu kez karşılıklı anlaşma sonrasında yolların ayrılmasına karar verildi..

Galatasaray’da Fatih Terim şoku! Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim olacak, gündemdeki isimler kimler?

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Fatih Terim'in yerine düşünülen isimlerin başında Bülent Korkmaz ve Roger Schmidt geliyor. Sezon sonuna kadar Korkmaz'ı düşünen sarı-kırmızılılar, PSV'nin 54 yaşındaki hocası Schmidt'e gelecek yıl takımı emanet etmek istiyor.

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