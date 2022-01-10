Gelen son dakika haberiyle Galatasaray'ın Fatih Terim ile yollarını ayırdığı bildirilirken öte yandan sarı kırmızılı renklere gönül veren binlerce taraftarın gözü yeni teknik direktör için ortaya atılan iddialara çevrildi. Konuyla ilgili olarak şu an konuşulan iki isim bulunuyor. Bunlardan biri Okan Buruk, diğeri ise Bülent Korkmaz. Süper Lig'de hüsran, kupada büyük hayal kırıklığı yaşayan takım şimdi yeni hocasını bekliyor. Bu noktada "Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak, gündemdeki isimler kimler?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü ile ilgili ortaya atılan iddiaların detayları ve kulüpten gelen açıklamalar...