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Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Arda Turan sözleri! ''Benim oyum...''
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrılırken bu sezonki en farklı galibiyetini aldı. Maçtan sonra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, farklı galibiyeti değerlendirirken transferle ilgili önemli ifadeler kullandı. Ayrıca Terim, Galatasaray'a transferi gündemde olan Arda Turan için gündem yaratacak sözler söyledi. İşte deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları...
Giriş Tarihi: 28.12.2019
23:41
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Süper Lig'in ilk yarısının son maçında
Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarım saatte skoru 2-0 yaptı. Falcao, müsabakanın 10. dakikasında penaltıdan ve 28. dakikada ceza sahası içinden bulduğu golle takımını 2-0 öne geçirdi.
İlk yarının sonucunu ise Celustka'nın kendi kalesine gol atması tayin etti ve Cimbom devreye 3-0 üstün girdi. İkinci yarıda oyuna sonradan dahil olan Ryan Babel'in 82. dakikada attığı golle 4-0 yapan Aslan, 89. dakikada da Taylan'ın golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve puanını 27'ye çıkardı. Ligde 2 maç sonra 3 puan alan
Galatasaray, bu sonuçla da bu sezonki en farklı galibiyetini almış oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla geçerken, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao attığı 2 golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırmış oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sonuçla ligde 2 maç sonra ligde 3 puan aldı.
TAYLAN İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI
Mücadeleye 11'de başlayan Taylan Antalyalı maçta göstermiş olduğu performansla takdir topladı. Taylan karşılaşma içerisinde attığı paslarla takımın hücumda tehlikeli ataklar yapılmasını sağladı. 24 yaşındaki futbolcu bu güzel oyununu bir golle de süsledi ve sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Maçtan sonra
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim galibiyeti değerlendirirken ara transfer dönemi ve Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'la ilgili flaş ifadeler kullandı.
Fatih Terim: Bugün güzel bir oyunla, bol gollü ve net bir galibiyet aldık. İyi oynadık. Oyuncularımı kutluyorum.En azından devreye hem iyi oynayarak, hem farklı kazanarak giriyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah, ikinci devre bu Galatasaray'a yakışan futbolla beraber iyi sonuçlar alacağız" dedi.
İlk yarıdaki kötü performansın nedeni sorulan deneyimli hoca, "Burada tabii birçok sorun sayabiliriz. Başta benim hatalarım olmak üzere. Sorumlu ben olduğuma göre ama buna rağmen daha fazla kopabilirdik.