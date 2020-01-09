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Galatasaray'da Fatih Terim'in aradığı stoper bulundu! İşte 4. transfer

Galatasaray'da Fatih Terim'in aradığı stoper bulundu! İşte 4. transfer

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle devreyi moralli kapatmıştı. Sarı kırmızılı kulüpte gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci yarıya bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen Galatasaray'da transferler arka arkaya geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve son olarak Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 4. transferi de bitirmek istiyor. Mert Çetin ve Jeison Murillo'nun transferlerinde yol alamayan sarı-kırmızılı ekibe, kulübünden ayrılmak isteyen Arjantinli önerildi. Yıldız oyuncunun Terim'in aradığı özelliklerde olması gelme ihtimalini güçlendiriyor. İşte flaş transfere dair tüm detaylar…