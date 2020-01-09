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'da 'in aradığı stoper bulundu! İşte 4. transfer

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle devreyi moralli kapatmıştı. Sarı kırmızılı kulüpte gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci yarıya bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen Galatasaray'da transferler arka arkaya geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve son olarak Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 4. transferi de bitirmek istiyor. Mert Çetin ve Jeison Murillo'nun transferlerinde yol alamayan sarı-kırmızılı ekibe, kulübünden ayrılmak isteyen Arjantinli önerildi. Yıldız oyuncunun Terim'in aradığı özelliklerde olması gelme ihtimalini güçlendiriyor. İşte flaş transfere dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 09.01.2020 23:47 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 09:32
Galatasaray'da Fatih Terim'in aradığı stoper bulundu! İşte 4. transfer

'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in aradığı stoper bulundu! İşte 4. transfer

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in aradığı stoper bulundu! İşte 4. transfer

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan 'da teknik direktör ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Galatasaray'da Fatih Terim'in aradığı stoper bulundu! İşte 4. transfer

Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in aradığı stoper bulundu! İşte 4. transfer

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen , ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in aradığı stoper bulundu! İşte 4. transfer

Devre arasında takımı yenilemek isteyen 'la ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in aradığı stoper bulundu! İşte 4. transfer

İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor.

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