Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı hazır

Devre arasında Galatasaray'da ciddi bir operasyon yapacağının sinyallerini veren Teknik Direktör Fatih Terim, transfer listesini belirledi. İşte tecrübeli teknik adamın kadrosunda görmek istediği isimler... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 'Şartlar ne olursa olsun, gemiyi en iyi şekilde Ocak'a yanaştıracağız' diyerek önemle vurguladığı 'devre arası operasyonu' için birçok oyuncunun adı ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Milan forması giyen Ricardo Rodriguez için düğmeye basıldı. Galatasaray'ın Club Brugge ile maç yaptığı günün sabahında Türk Telekom Stadı'nda ilk transfer görüşmesi gerçekleşti. İstanbul'a gelen Ricardo Rodriguez'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Milan'da bu sezon yedek kalan Rodriguez'in Galatasaray'a transferi için pazarlıklar başladı. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu. 27 yaşındaki Şili asıllı İsviçreli sol bek, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Milan'ın da zorunlu opsiyon şartıyla transfere sıcak yaklaştığı gelen haberler arasında.