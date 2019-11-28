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'da 'in planı hazır

Devre arasında 'da ciddi bir operasyon yapacağının sinyallerini veren Teknik Direktör , listesini belirledi. İşte tecrübeli teknik adamın kadrosunda görmek istediği isimler...

SABAH Spor
Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 10:08
Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı hazır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Şartlar ne olursa olsun, gemiyi en iyi şekilde Ocak'a yanaştıracağız" diyerek önemle vurguladığı 'devre arası operasyonu' için birçok oyuncunun adı ön plana çıkıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı hazır

Sarı-kırmızılı kulüp, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Milan forması giyen Ricardo Rodriguez için düğmeye basıldı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı hazır

'ın Club Brugge ile maç yaptığı günün sabahında Türk Telekom Stadı'nda ilk transfer görüşmesi gerçekleşti.

Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı hazır

İstanbul'a gelen Ricardo Rodriguez'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı hazır

Milan'da bu sezon yedek kalan Rodriguez'in Galatasaray'a transferi için pazarlıklar başladı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı hazır

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı hazır

27 yaşındaki Şili asıllı İsviçreli sol bek, 'a gelmeyi çok istiyor. Milan'ın da zorunlu opsiyon şartıyla transfere sıcak yaklaştığı gelen haberler arasında.

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