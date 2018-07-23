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'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu

yeni sezon hazırlıklarını devam ettirirken ve teknik heyeti düşündüren futbolcular var...

Giriş Tarihi: 23.07.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 11:14
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'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu
Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu

Yeni sezona hazırlanan 'ın 15 gün süren İsviçre kampı sona erdi. İşte sarı kırmızılı takımın kamp özeti...

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'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu
Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu

Rodrigues, mayıs ayında nerede bıraktı ise oradan devam etti. Rüzgar gibiydi..

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'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu
Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu

Donk, idmanlara ilk gelip en son çıkan futbolcuydu.

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'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu
Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu

Fernando, bu takımın en önemli temel taşı olduğunu yine gösterdi.

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'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu
Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu

Futbolcu satmadan transfer yapamayacak olan G.Saray'da vazgeçilemeyen üç isim var. Bunlar;

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'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu
Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu

Muslera

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'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu
Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu

Fernando

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