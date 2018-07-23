Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan 4 futbolcu

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını devam ettirirken Fatih Terim ve teknik heyeti düşündüren futbolcular var... Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'ın 15 gün süren İsviçre kampı sona erdi. İşte sarı kırmızılı takımın kamp özeti... Rodrigues, mayıs ayında nerede bıraktı ise oradan devam etti. Rüzgar gibiydi.. Donk, idmanlara ilk gelip en son çıkan futbolcuydu. Fernando, bu takımın en önemli temel taşı olduğunu yine gösterdi. Futbolcu satmadan transfer yapamayacak olan G.Saray'da vazgeçilemeyen üç isim var. Bunlar; Muslera Fernando