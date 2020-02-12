Haberler

Galeri

Galatasaray'da iki isim Alanya karşısında yok!

Galatasaray'da iki isim Alanya karşısında yok!

Süper Lig'de işleri yoluna koyan Galatasaray gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Ligde üst üste 5 maçını da en az iki gol atarak kazanan Galatasaray yeniden zirve yarışına ortak olurken Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor deplasmanına çıkmış ve sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Yarı finale çıkmak için bugün Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın hangi sonuçlarla tur atlayacağı da merak konusu. ancak sarı-kırmızılılarda ilk 11'in vazgeçilmezi iki ismin bu akşam sahaya çıkamayacağı öğrenildi. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı öncesi yaşanan son gelişmeler, iki takımın muhtemel 11'leri ve Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri...