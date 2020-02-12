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'da iki isim Alanya karşısında yok!

Süper Lig'de işleri yoluna koyan Galatasaray gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Ligde üst üste 5 maçını da en az iki gol atarak kazanan Galatasaray yeniden zirve yarışına ortak olurken Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor deplasmanına çıkmış ve sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Yarı finale çıkmak için bugün Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın hangi sonuçlarla tur atlayacağı da merak konusu. ancak sarı-kırmızılılarda ilk 11'in vazgeçilmezi iki ismin bu akşam sahaya çıkamayacağı öğrenildi. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı öncesi yaşanan son gelişmeler, iki takımın muhtemel 11'leri ve Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri...

Giriş Tarihi: 12.02.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 11:28
Galatasaray'da iki isim Alanya karşısında yok!

'de üst üste 5 maç kazanarak zirve yarışına tutunan , Ziraat 'nda 2-0'ın rövanşında sahasında sezonun flaş takımlarından 'u konuk ediyor.

Galatasaray'da iki isim Alanya karşısında yok!

'ın yarı finale çıkma mücadelesi Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada düdük 'nun olacak.

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Galatasaray'da iki isim Alanya karşısında yok!

Kupaya 5. turda dahil olan son şampiyon , Tuzlaspor ve 'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray'da iki isim Alanya karşısında yok!

Aytemiz ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat 'nda İnegölspor, ve 'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı..

Galatasaray'da iki isim Alanya karşısında yok!

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla Alanyaspor olmuştu.

Galatasaray'da iki isim Alanya karşısında yok!

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

, evinde oynayacağı rövanş mücadelesinde Alanyaspor'u en az 3 farklı yenmek zorunda. Rövanş maçında 90 dakika Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona ererse maç uzatmaya gidecek.

Galatasaray'da iki isim Alanya karşısında yok!

Aytemiz Alanyaspor'un 90 dakika içinde Türk Telekom Arena'da gol bulması, Alanya ekibinin deplasman golü ile avantajlı duruma geçmesini sağlar. 'ın 3-1, 4-2, 5-3 gibi gollü 2 farklı galibiyetleri sarı kırmızılılara yetmeyecek. Turu geçen taraf Alanyaspor olacak.

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