Galatasaray'da ilk 11'in tamamı yabancı olunca...

Galatasaray sahaya Tudor döneminden sonra ilk kez 11 yabancıyla çıktı. Sarı kırmızılı futbolcuların maç öncesi yaptığı bir hata sosyal medyada esprilere neden oldu. Galatasaray'da yeni transferler Luyindama ve Mitroglou takımla sadece bir idmana çıkmalarına rağmen Alanyaspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Sarı kırmızılı takım geçen sezon Tudor döneminden sonra ilk kez bir maça yabancı 11'le başladı. Mariano'nun sakatlanıp, yerini Ömer Bayram'a bıraktığı 18. dakikaya kadar sahada Cimbom adına Türk oyuncu yoktu. Galatasaray, dün adeta Birleşmiş Milletler gibiydi. İlk 11'de Brezilya'dan 3, Uruguay, Norveç, Demokratik Kongo, Fas, Senegal, Nijerya, Cezayir, Yunanistan'dan 1'er futbolcu sarı-kırmızılı takım için ter döktü. Kenarda ise Hollandalı Donk oturdu. Kulübedeki 10 isimden 9'u ise kurallar gereği mecburen Türk oyuncuydu.