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'da ilk 11'in tamamı yabancı olunca...

sahaya Tudor döneminden sonra ilk kez 11 yabancıyla çıktı. Sarı kırmızılı futbolcuların maç öncesi yaptığı bir hata sosyal medyada esprilere neden oldu.

Giriş Tarihi: 03.02.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 11:46
Galatasaray'da ilk 11'in tamamı yabancı olunca...

'da yeni transferler Luyindama ve Mitroglou takımla sadece bir idmana çıkmalarına rağmen Alanyaspor karşısında ilk 11'de yer aldı.

Galatasaray'da ilk 11'in tamamı yabancı olunca...

Sarı kırmızılı takım geçen sezon Tudor döneminden sonra ilk kez bir maça yabancı 11'le başladı.

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Galatasaray'da ilk 11'in tamamı yabancı olunca...

Mariano'nun sakatlanıp, yerini Ömer Bayram'a bıraktığı 18. dakikaya kadar sahada Cimbom adına Türk oyuncu yoktu.

Galatasaray'da ilk 11'in tamamı yabancı olunca...

, dün adeta Birleşmiş Milletler gibiydi.

Galatasaray'da ilk 11'in tamamı yabancı olunca...

İlk 11'de Brezilya'dan 3, Uruguay, Norveç, Demokratik Kongo, Fas, Senegal, Nijerya, Cezayir, Yunanistan'dan 1'er futbolcu sarı-kırmızılı takım için ter döktü.

Galatasaray'da ilk 11'in tamamı yabancı olunca...

Kenarda ise Hollandalı Donk oturdu.

Galatasaray'da ilk 11'in tamamı yabancı olunca...

Kulübedeki 10 isimden 9'u ise kurallar gereği mecburen Türk oyuncuydu.

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