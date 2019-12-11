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  • Galatasaray'da kriz çıktı! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı...

'da kriz çıktı! ve ...

Teknik Direktörü 'in, sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen yıldız adayları ve 'yı hiçbir maçta kadroya almamasının nedeni belli oldu.

TAKVİM Spor
Giriş Tarihi: 11.12.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 15:51
Galatasaray'da kriz çıktı! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı...

altyapısının en flaş isimleri olarak dikkat çeken ve bu sezon hiçbir maçta kadroya giremedi...

Galatasaray'da kriz çıktı! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı...

son olarak Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında da iki yıldızını hiç düşünmedi.

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Galatasaray'da kriz çıktı! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı...

Bu kararın perde arkasında ise imza krizinin yattığı öne sürülüyor.

Galatasaray'da kriz çıktı! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı...

İddialara göre sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan iki genç isim, yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

Galatasaray'da kriz çıktı! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı...

de buna sinirlendiği için Atalay ve Mustafa'ya cephe aldı.

Galatasaray'da kriz çıktı! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı...

Henüz 17 yaşında olan imza atmazsa sezon sonunda serbest kalacak.

Galatasaray'da kriz çıktı! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı...

geçen sezon Türkiye Kupası'nda iki maçta oynamıştı.

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