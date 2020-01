Galatasaray'da Mustafa Kapı belirsizliği! Fenerbahçe...

Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılarda her maç final niteliğinde. Teknik direktör Fatih Terim'de öğrencileri her maça bu bilinçle hazırlıyor.