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  • Galatasaray'da Mustafa Kapı belirsizliği! Fenerbahçe...

'da belirsizliği! ...

Süper Lig'in 18'inci haftasında Denizlispor'u Emre Akbaba ve Falcao'nun golleriyle 2-1 yenen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ara transfer döneminde Onyekuru, Saracchi ve Jesse Sekidika'ya imza attıran Galatasaray'da en merak edilen konuların başında Mustafa Kapı'nın durumu geliyordu. Sarı-kırmızılılarda genç oyuncular Yunus Akgün ile 2024, Atalay Babacan ile de 2022 yılına kadar sözleşme uzatılırken Mustafa Kapı'nın durumundaki belirsizlik kafaları karıştırdı. İşte Mustafa Kapı ile ilgili son gelişmeler ve flaş Fenerbahçe detayı...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 14:26
Galatasaray'da Mustafa Kapı belirsizliği! Fenerbahçe...

'in ikinci yarısına galibiyetle başlayan 'da çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılarda her maç final niteliğinde. 'de öğrencileri her maça bu bilinçle hazırlıyor.

Galatasaray'da Mustafa Kapı belirsizliği! Fenerbahçe...

Ara döneminde Onyekuru, Saracchi ve Jesse Sekidika transferiyle kadrosuna güç katan , genç oyuncular ile 2024, ile de 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden biri de . Ajansspor'un haberine göre Mustafa Kapı, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmıyor. Genç oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Sarı kırmızılı takımda yeterince şans bulamadığını ifade ettiği öğrenildi.

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Galatasaray'da Mustafa Kapı belirsizliği! Fenerbahçe...

FORMA GİYMEK İSTİYOR

'nın, 'daki mevcut sistemde forma şansı bulabileceğine inanmadığı için kontrat uzatmak istemediği ve kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşündüğü iddia edildi.

Galatasaray'da Mustafa Kapı belirsizliği! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Öte yandan piyasasını çalkalayacak bir iddia da gündeme geldi... Buna göre , 'ın genç yeteneğini tavlamayı başardı. Sarı kırmızılılarla nikah tazelemeyen 'nın, Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

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