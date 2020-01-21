Haberler

Galeri

Galatasaray'da Mustafa Kapı belirsizliği! Fenerbahçe...

Süper Lig'in 18'inci haftasında Denizlispor'u Emre Akbaba ve Falcao'nun golleriyle 2-1 yenen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ara transfer döneminde Onyekuru, Saracchi ve Jesse Sekidika'ya imza attıran Galatasaray'da en merak edilen konuların başında Mustafa Kapı'nın durumu geliyordu. Sarı-kırmızılılarda genç oyuncular Yunus Akgün ile 2024, Atalay Babacan ile de 2022 yılına kadar sözleşme uzatılırken Mustafa Kapı'nın durumundaki belirsizlik kafaları karıştırdı. İşte Mustafa Kapı ile ilgili son gelişmeler ve flaş Fenerbahçe detayı...