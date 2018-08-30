Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da o isim kadro dışı!

Giriş Tarihi: 30.08.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 09:38
  • 1
  • 9
'da o isim kadro dışı!
Galatasaray'da o isim kadro dışı!

Transfer döneminin bitmesine saatler kala 'da hareketli saatler yaşanıyor.

  • 2
  • 9
'da o isim kadro dışı!
Galatasaray'da o isim kadro dışı!

Senelik 2 milyon Euro kazanan Tolga Ciğerci'nin kontratının karşılıklı anlaşarak feshedilmesi sonrası gözler malum isme çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 9
'da o isim kadro dışı!
Galatasaray'da o isim kadro dışı!

yönetiminin takımda istenmediğini söylemesi sonrasında kazandığı yüksek yıllık ücrete rağmen tereddüt etmeden kontratını fesheden Tolga Ciğerci sonrası sarı kırmızılı taraftarların Tarık Çamdal'a tepkisi bir kat daha arttı.

  • 4
  • 9
'da o isim kadro dışı!
Galatasaray'da o isim kadro dışı!

Sözleşmesinin bitimine bir sene kala 2 milyon Euro garanti ücreti gözden çıkartarak kontratını fesheden Tolga Ciğerci, lı taraftarlardan takdir topladı.

  • 5
  • 9
'da o isim kadro dışı!
Galatasaray'da o isim kadro dışı!

1.7 milyon Euro'luk garanti ücretinden bir türlü vazgeçmeyerek genç takımla antremana çıkmak pahasına takımda kalan Tarık Çamdal'a ise tepkiler büyüyor.

  • 6
  • 9
'da o isim kadro dışı!
Galatasaray'da o isim kadro dışı!

yönetimi ise bu duruma çare olarak Tarık Çamdal'a TFF'de lisans çıkartmadı.

  • 7
  • 9
'da o isim kadro dışı!
Galatasaray'da o isim kadro dışı!

'ın federasyona bildirdiği listede yer alamayarak bu sene resmi maçlara çıkma şansını kaybeden Tarık Çamdal'ın bu duruma nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.

BİZE ULAŞIN