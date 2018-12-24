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'da operasyon başlıyor

Yönetimi ocak ayında fazla mesai yapacak. Sarı kırmızılılarda gelmesi beklenen oyuncular olduğu gibi, gidecek oyuncular da var.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 11:14
Galatasaray'da operasyon başlıyor

Teknik Diretörü Fatih Terim'in "Geniş çaplı bir revizyona hazır olun" açıklamasının ardından sarı kırmızılı yönetim düğmeye basıyor.

Galatasaray'da operasyon başlıyor

'da 3-4 transferin gerçekleşmesi söz konusu. Sarı kırmızılı takımdan ayrılacak oyuncular da var.

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Galatasaray'da operasyon başlıyor

Ligin ilk yarısını Sivasspor galibiyeti ile kapatan şimdi gözünü kadrodaki revizyona dikti.

Galatasaray'da operasyon başlıyor

Fatih Terim'in raporuyla birlikte Sarı-Kırmızılı yönetim bugün itibariyle düğmeye basacak.

Galatasaray'da operasyon başlıyor

Takıma önemli takviye olacağı gibi gidecek oyuncular da var.

Galatasaray'da operasyon başlıyor

FORVET HATTINA 2 TAKVİYE

Takvim'in haberine göre devre arasında 2'si forvet hattına 4 transfer yapacak.

Galatasaray'da operasyon başlıyor

Bu golcülerden bir tanesi Çin'in Guangzhou takımında oynayan Alan Carvalho.

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