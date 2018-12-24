Galatasaray'da operasyon başlıyor

Galatasaray Yönetimi ocak ayında fazla mesai yapacak. Sarı kırmızılılarda gelmesi beklenen oyuncular olduğu gibi, gidecek oyuncular da var. Galatasaray Teknik Diretörü Fatih Terim'in 'Geniş çaplı bir revizyona hazır olun' açıklamasının ardından sarı kırmızılı yönetim düğmeye basıyor. Galatasaray'da 3-4 transferin gerçekleşmesi söz konusu. Sarı kırmızılı takımdan ayrılacak oyuncular da var. Ligin ilk yarısını Sivasspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray şimdi gözünü kadrodaki revizyona dikti. Fatih Terim'in raporuyla birlikte Sarı-Kırmızılı yönetim bugün itibariyle düğmeye basacak. Takıma önemli takviye olacağı gibi gidecek oyuncular da var. FORVET HATTINA 2 TAKVİYE Takvim'in haberine göre Galatasaray devre arasında 2'si forvet hattına 4 transfer yapacak. Bu golcülerden bir tanesi Çin'in Guangzhou takımında oynayan Alan Carvalho.