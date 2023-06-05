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Haberler Galeri GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonluk sonrası ayrılığını açıkladı! Taraftara duygusal veda...
Giriş Tarihi: 05.06.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 14:22

GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonluk sonrası ayrılığını açıkladı! Taraftara duygusal veda...

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekipte moraller üst seviyede olurken, yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda ise çalışmalarını yoğunlaştıran Aslan'da şampiyonluk sonrası flaş bir ayrılık da yaşanacak. Kutlamalar sırasında duygusal anlar yaşayan yıldız isim, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Bu formayı taşımaktan her zaman gurur duydum. ifadelerini kullanarak takımdan ayrılığını açıkladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonluk sonrası ayrılığını açıkladı! Taraftara duygusal veda...

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekipte moraller üst seviyede olurken, yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda ise çalışmalarını yoğunlaştıran Aslan'da şampiyonluk sonrası flaş bir ayrılık da yaşanacak. Kutlamalar sırasında duygusal anlar yaşayan yıldız isim, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Bu formayı taşımaktan her zaman gurur duydum. ifadelerini kullanarak takımdan ayrılığını açıkladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonluk sonrası ayrılığını açıkladı! Taraftara duygusal veda...

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonluk sonrası ayrılığını açıkladı! Taraftara duygusal veda...

Ligde ise en son ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonluk sonrası ayrılığını açıkladı! Taraftara duygusal veda...

KARŞILAŞMAYA ZANIOLO DAMGASI

İki maçlık cezasını tamamlayarak dün ilk 11'de sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, derbiye damgasını vururken, birbirinden şık iki gole imza atan İtalyan yıldız, tribünleri coşturdu.

GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonluk sonrası ayrılığını açıkladı! Taraftara duygusal veda...

Devre arasında takıma katılan 23 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki ilk derbi golünü kaydetmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde İtalya Milli Takımı'ndan da davet alan Zaniolo, sevincini ikiye katladı. Genç futbolcu, 87. dakikada yerini Gomis'e bırakırken taraftarlardan büyük alkış aldı.

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