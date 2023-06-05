Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekipte moraller üst seviyede olurken, yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda ise çalışmalarını yoğunlaştıran Aslan'da şampiyonluk sonrası flaş bir ayrılık da yaşanacak. Kutlamalar sırasında duygusal anlar yaşayan yıldız isim, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Bu formayı taşımaktan her zaman gurur duydum. ifadelerini kullanarak takımdan ayrılığını açıkladı. İşte o isim ve tüm detaylar...