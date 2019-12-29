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Galeri Galatasaray'da şok Taylan Antalyalı gelişmesi! Şaka gibi transfer...
Galatasaray, ilk yarının son maçında sahasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla geçerken, Taylan Antalyalı oynadığı futbolla göz doldurdu. Galatasaray'a sezon başında olaylı bir şekilde transfer olan Taylan, ligde yeni yeni süre almaya başlarken, taraftarlarca en sevilen oyunculardan biri oldu. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı ile ilgili adeta şaka gibi bir transfer haberi gündeme düştü...
Giriş Tarihi: 29.12.2019
11:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
11:51
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iple çektiği ocak ayı geldi çattı. Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Terim, köklü değişimlerin olacağının sinyalini vermişti.
Bu kapsamda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncu listesini de belirleyecek olan tecrübeli teknik direktör, bazı oyuncuların kiralanmasını bazı oyuncuların satılmasını istedi. Ayrıca bazı oyuncular da gelecek oyuncular içinde takasta kullanılmak isteniyor.
Böylelikle sarı-kırmızılılarda gelecek oyunculara maaş bütçesi açılacak hem de
kapsamında bir kiralama veya bonservis ücreti ödenmeyip eksiye düşülmeyecek. FFP
disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalması ve Selçuk İnan'ın performans düşüklüğü nedeniyle merkez orta sahaya Nzonzi'nin transfer düşünen Galatasaray, ezeli rakibiyle karşı karşıya geldi!
Beşiktaş'ın ilgilendiğini reddetmesine rağmen
ile Kayserispor için pazarlık yapıldığı ve teklifin Mensah yönetimi tarafından beğenilmediği iddia edildi. Kayserispor
KAYSERİ'DEN BEŞİKTAŞ'A RET! Gana basınında yer alan bir haberde, Beşiktaş'ın Kayserispor'a için teklif yaptığı ancak sarı kırmızılı kulüp tarafından teklifin kabul görmediği iddia edilmişti. Yapılan teklifin Mensah yönetimi tarafından az bulunduğu ve Beşiktaş'tan fiyat yükseltilmesini istediği öne sürülmüştü. Kayserispor
Geçen sezon kiralık olarak
gelen, sezon başında da Kayserispor'a Atletico bonservisi ile sarı kırmızılılara Madrid'den transfer olan , bu sezon sakatlanmadan önce 13 maçta 4 Mensah yapmıştı. asist