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Galatasaray'da şok Taylan Antalyalı gelişmesi! Şaka gibi transfer...

Galatasaray'da şok Taylan Antalyalı gelişmesi! Şaka gibi transfer...

Galatasaray, ilk yarının son maçında sahasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla geçerken, Taylan Antalyalı oynadığı futbolla göz doldurdu. Galatasaray'a sezon başında olaylı bir şekilde transfer olan Taylan, ligde yeni yeni süre almaya başlarken, taraftarlarca en sevilen oyunculardan biri oldu. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı ile ilgili adeta şaka gibi bir transfer haberi gündeme düştü...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 11:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





