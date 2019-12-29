Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Galatasaray'da şok Taylan Antalyalı gelişmesi! Şaka gibi transfer...

'da şok gelişmesi! Şaka gibi ...

Galatasaray, ilk yarının son maçında sahasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla geçerken, Taylan Antalyalı oynadığı futbolla göz doldurdu. Galatasaray'a sezon başında olaylı bir şekilde transfer olan Taylan, ligde yeni yeni süre almaya başlarken, taraftarlarca en sevilen oyunculardan biri oldu. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı ile ilgili adeta şaka gibi bir transfer haberi gündeme düştü...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 11:51
Galatasaray'da şok Taylan Antalyalı gelişmesi! Şaka gibi transfer...

'da teknik direktör Fatih Terim'in iple çektiği ocak ayı geldi çattı. Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Terim, köklü değişimlerin olacağının sinyalini vermişti.

Galatasaray'da şok Taylan Antalyalı gelişmesi! Şaka gibi transfer...

Bu kapsamda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncu listesini de belirleyecek olan tecrübeli teknik direktör, bazı oyuncuların kiralanmasını bazı oyuncuların satılmasını istedi. Ayrıca bazı oyuncular da gelecek oyuncular içinde takasta kullanılmak isteniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'da şok Taylan Antalyalı gelişmesi! Şaka gibi transfer...

Böylelikle sarı-kırmızılılarda gelecek oyunculara maaş bütçesi açılacak hem de FFP kapsamında bir kiralama veya bonservis ücreti ödenmeyip eksiye düşülmeyecek.

Galatasaray'da şok Taylan Antalyalı gelişmesi! Şaka gibi transfer...

Nzonzi'nin disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalması ve Selçuk İnan'ın performans düşüklüğü nedeniyle merkez orta sahaya düşünen , ezeli rakibiyle karşı karşıya geldi!

Galatasaray'da şok Taylan Antalyalı gelişmesi! Şaka gibi transfer...

Beşiktaş'ın ilgilendiğini reddetmesine rağmen Kayserispor ile Mensah için pazarlık yapıldığı ve teklifin Kayserispor yönetimi tarafından beğenilmediği iddia edildi.

Galatasaray'da şok Taylan Antalyalı gelişmesi! Şaka gibi transfer...

KAYSERİ'DEN BEŞİKTAŞ'A RET!
Gana basınında yer alan bir haberde, Beşiktaş'ın Kayserispor'a Mensah için teklif yaptığı ancak sarı kırmızılı kulüp tarafından teklifin kabul görmediği iddia edilmişti. Yapılan teklifin Kayserispor yönetimi tarafından az bulunduğu ve Beşiktaş'tan fiyat yükseltilmesini istediği öne sürülmüştü.

Galatasaray'da şok Taylan Antalyalı gelişmesi! Şaka gibi transfer...

Geçen sezon kiralık olarak Kayserispor'a gelen, sezon başında da Atletico Madrid'den bonservisi ile sarı kırmızılılara olan Mensah, bu sezon sakatlanmadan önce 13 maçta 4 asist yapmıştı.

BİZE ULAŞIN