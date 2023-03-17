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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yeni sezon bombası! Icardi'nin yerine geliyor...
Giriş Tarihi: 17.03.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 18:52

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yeni sezon bombası! Icardi'nin yerine geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira gibi birçok yıldızı katmıştı. Ara transfer döneminde'de hamlelerine devam eden sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Kaan Ayhan'ı, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo transferini açıklamıştı. Zaniolo transferi çok ses getirirken, Galatasaray yeni sezon için de flaş bir transfere imza atmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezon bombası! Icardi’nin yerine geliyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira gibi birçok yıldızı katmıştı. Ara transfer döneminde'de hamlelerine devam eden sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Kaan Ayhan'ı, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo transferini açıklamıştı. Zaniolo transferi çok ses getirirken, Galatasaray yeni sezon için de flaş bir transfere imza atmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezon bombası! Icardi’nin yerine geliyor...

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 60 puanla ligde zirvede yer alırken, bugün Konyaspor deplasmanına çıkacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezon bombası! Icardi’nin yerine geliyor...

60 puanla zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezon bombası! Icardi’nin yerine geliyor...

Devre arasında Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda çok daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezon bombası! Icardi’nin yerine geliyor...

GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte, 3 önemli futbolcu Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, bugün oynanacak karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.

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