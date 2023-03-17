Giriş Tarihi: 17.03.2023 18:34
Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
18:52
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yeni sezon bombası! Icardi'nin yerine geliyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira gibi birçok yıldızı katmıştı. Ara transfer döneminde'de hamlelerine devam eden sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Kaan Ayhan'ı, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo transferini açıklamıştı. Zaniolo transferi çok ses getirirken, Galatasaray yeni sezon için de flaş bir transfere imza atmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...