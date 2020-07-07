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'dan 5 birden!

'de galibiyeti unutan , son olarak 'a sahasında 3-1 mağlup olmuştu. Gözünü gelecek sezona diken , flaş bir operasyonuna bizzat imza atacak. İşte Terim'in Galatasaray'a kazandıracağı 5 isim...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 13:08
Galatasaray'dan 5 transfer birden!

Yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan 'da imzalar peş peşe gelecek.

Galatasaray'dan 5 transfer birden!

Derbi yenilgisiyle birlikte şampiyonluğa tamamen havlu atan 'da, teknik patron maçın ardından yaptığı açıklamada özetle, "Kötü gidişin suçlusu benim, özür dilerim" sözlerini kullanmıştı.

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Galatasaray'dan 5 transfer birden!

AYRILIK DÜŞÜNCESİ YOK
Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, "Görevini bırakacak" iddialarını da beraberinde getirmişti ancak Terim'in önceki gece de dahil olmak üzere görevinden ayrılmak gibi bir düşüncesi kesinlikle olmadı.

Galatasaray'dan 5 transfer birden!

Yaşanan bu kriz dolu süreçler, Terim'i daha da hırslandırdı. Başarılı çalıştırıcı, yeni sezonda daha agresif, daha tempolu, daha hırslı ve çok daha iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan 5 transfer birden!

Terim ilk iş olarak listelerini yeniden gözden geçiriyor. Fatih hoca, gönderilmesini ve alınmasını istediği oyuncuların listesini güncelleyerek, ideal kadrosunu şimdiden oluşturmaya çalışacak.


Galatasaray'dan 5 transfer birden!

Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yöneticilerle Terim'in, önümüzdeki günlerde Florya'da bir toplantı yapacakları da gelen haberler arasında. , için geniş çaplı bir kadro operasyonu düşünüyor.


Galatasaray'dan 5 transfer birden!

YERLİ VE GENÇLEŞME PLANI
Yabancı kuralının değişmesinin ve yabancı sınırının gelmesine kesin gözüyle bakılırken transferde yerli isimlere yönelen aynı zamanda gençleşmeyi de planlıyor.

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