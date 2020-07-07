Süper Lig'de galibiyeti unutan Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a sahasında 3-1 mağlup olmuştu. Gözünü gelecek sezona diken Fatih Terim, flaş bir transfer operasyonuna bizzat imza atacak. İşte Terim'in Galatasaray'a kazandıracağı 5 isim... Yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek. Derbi yenilgisiyle birlikte şampiyonluğa tamamen havlu atan Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada özetle, 'Kötü gidişin suçlusu benim, özür dilerim' sözlerini kullanmıştı. AYRILIK DÜŞÜNCESİ YOK Yaşanan bu kriz dolu süreçler, Terim'i daha da hırslandırdı. Başarılı çalıştırıcı, yeni sezonda daha agresif, daha tempolu, daha hırslı ve çok daha iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Terim ilk iş olarak transfer listelerini yeniden gözden geçiriyor. Fatih hoca, gönderilmesini ve alınmasını istediği oyuncuların listesini güncelleyerek, ideal kadrosunu şimdiden oluşturmaya çalışacak. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yöneticilerle Terim'in, önümüzdeki günlerde Florya'da bir toplantı yapacakları da gelen haberler arasında. Fatih Terim, yeni sezon için geniş çaplı bir kadro operasyonu düşünüyor. YERLİ VE GENÇLEŞME PLANI