Galatasaray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan flaş sözler!

Taraftarlar seni mücadelen, isteğin, hırsın ile Melo'ya benzetiyor?
Bunu duymak gurur verici. Koşullar ne olursa olsun maksimumu veriyorum. Sahada çok duygusal bir oyuncuyum, bu yüzden iyi olup olmadığımı doğrudan anlayabilirsiniz. Sezonun 2. yarısında, aramızda kolektif bir farkındalık ortaya çıktı ve sahada mükemmel bir uyum yakaladık. Melo ile karşılaştırılmayı sık sık duyuyorum. Melo, kulübün ve taraftarın gönlünde yer etmiş bir oyuncu, onunla karşılaştırılmak gurur verici. Umarım ben de onun gibi yer edebilirim.