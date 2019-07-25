Galatasaray'dan Falcao transferi için resmi açıklama

"GALATASARAY İHTİMALİ %50"

Falcao transferinde menajeri Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.