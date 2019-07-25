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'dan Falcao transferi için resmi açıklama

'dan flaş Falcao açıklaması geldi... Galatasaray İkinci Başkanı , sarı kırmızılı takımın gündeminde yer alan golcü yıldız ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 06:54 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:02
Galatasaray'dan Falcao transferi için resmi açıklama

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin gönderilmesi ve Radamel Falcao'nun transfer edilmesi için sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla bekleyişe geçerken, yönetimden flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray'dan Falcao transferi için resmi açıklama

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada Mbaye Diagne ve Radamal Falcao ile ilgili net ifadeler kullandı.

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Galatasaray'dan Falcao transferi için resmi açıklama

"DIAGNE İÇİN 8 TEKLİF VAR"

, Mbaye Diagne'nin ayrılacağını sinyalini verirken "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor." dedi.

Galatasaray'dan Falcao transferi için resmi açıklama

"FALCAO İLE TEMASIMIZ VAR"

Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan ile ilgili de konuşan , "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.

Galatasaray'dan Falcao transferi için resmi açıklama

ile ilgili bugüne kadar açıklama yapmayan Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Kolombiyalı golcü hakkında ilk kez konuşmuş oldu.

Galatasaray'dan Falcao transferi için resmi açıklama

"GALATASARAY İHTİMALİ %50"

Falcao transferinde menajeri Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Falcao transferi için resmi açıklama

Bulut ayrıca Kolombiyalı golcünün 'a gelmeye sıcak baktığını, ancak finansal olarak da anlaşmaların yapılması gerektiğini söyledi.

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