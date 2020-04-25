Galatasaray'dan futbolculara teklif! Corona virüsü...

Corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbol takımlarını olumsuz etkiledi. Real Madrid, Barcelona gibi dev takımların başvurduğu futbolcu maaşlarında indirim yoluna Türk takımlarının da gitmesi bekleniyor. Lige ara verilmesiyle neredeyse tüm ekonomik kaynakların durma noktasına geldiği Galatasaray'da futbolculara indirim teklifi sunuldu! İşte o teklif...
Giriş Tarihi: 25.04.2020
10:01
Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
11:31
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Yeni tip koronavirüs salgınının
futbol ekonomisine verdiği zarar nedeniyle harekete geçen G.Saray, alınan tedbir paketini tamamladı ve herkese sundu.
Futbolcular ve A takım profesyonellerinden indirim talep eden
Galatasaray mali disiplin adına acil önlem paketiyle kapıyı çaldı. Yönetim bu olağanüstü süreç nedeniyle üç istekte bulundu.
15 MARTA'A KADAR OLANLAR VERİLECEK
Hürriyet'in haberine göre, ligin geri kalanı için ortaya çıkan hak edişlerden yüzde 30 feragat edilmesi:
Galatasaray, tüm futbolculara ve A takım profesyonellerine 15 Mart 2020 tarihine kadar olan hak edişlerinin tamamını ödeyecek.
Sarı kırmızılılar bunun garantisini verdi. Ancak sunulan teklifte oyunculardan ligin geri kalan 2.5 aylık bölümü için yüzde 30 indirime gitmeleri istendi.
Oyuncuların son 2.5 aylık alacaklarının ötelenmesi ve ligin yeniden başlaması ile ödemelerin yapılması:
Süper Lig'de mali açıdan ödemeleri en düzenli yapan kulüplerden biri olan Galatasaray, oyuncularına geçmişe dönük en az borcu olan takımların başında geliyor.
Sarı kırmızılılar, futbolcularına yaptığı teklifte önemli bir istekte daha bulundu. Ligin durdurulması ile geliri şu anda neredeyse '0' noktasına inen
Galatasaray, futbolcularına alacaklarının sezonun yeniden başlaması ile ödenmesini teklif etti.
Galatasaray, 2.5 aylık alacakların haziran ayına ötelenmesi ve ligin yeniden başlaması ile ödemelerin yapılmasını masaya sundu.