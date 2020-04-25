Galatasaray'dan futbolculara teklif! Corona virüsü...

Oyuncuların son 2.5 aylık alacaklarının ötelenmesi ve ligin yeniden başlaması ile ödemelerin yapılması: Süper Lig'de mali açıdan ödemeleri en düzenli yapan kulüplerden biri olan Galatasaray, oyuncularına geçmişe dönük en az borcu olan takımların başında geliyor.