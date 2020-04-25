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Haberler Galeri Galatasaray'dan futbolculara teklif! Corona virüsü...

'dan futbolculara teklif! Corona virüsü...

Corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbol takımlarını olumsuz etkiledi. Real Madrid, Barcelona gibi dev takımların başvurduğu futbolcu maaşlarında indirim yoluna Türk takımlarının da gitmesi bekleniyor. Lige ara verilmesiyle neredeyse tüm ekonomik kaynakların durma noktasına geldiği Galatasaray'da futbolculara indirim teklifi sunuldu! İşte o teklif...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 11:31
Galatasaray'dan futbolculara teklif! Corona virüsü...

Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomisine verdiği zarar nedeniyle harekete geçen G.Saray, alınan tedbir paketini tamamladı ve herkese sundu.

Galatasaray'dan futbolculara teklif! Corona virüsü...

Futbolcular ve A takım profesyonellerinden indirim talep eden mali disiplin adına acil önlem paketiyle kapıyı çaldı. Yönetim bu olağanüstü süreç nedeniyle üç istekte bulundu.

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Galatasaray'dan futbolculara teklif! Corona virüsü...

15 MARTA'A KADAR OLANLAR VERİLECEK

Hürriyet'in haberine göre, ligin geri kalanı için ortaya çıkan hak edişlerden yüzde 30 feragat edilmesi: , tüm futbolculara ve A takım profesyonellerine 15 Mart 2020 tarihine kadar olan hak edişlerinin tamamını ödeyecek.

Galatasaray'dan futbolculara teklif! Corona virüsü...

Sarı kırmızılılar bunun garantisini verdi. Ancak sunulan teklifte oyunculardan ligin geri kalan 2.5 aylık bölümü için yüzde 30 indirime gitmeleri istendi.

Galatasaray'dan futbolculara teklif! Corona virüsü...

Oyuncuların son 2.5 aylık alacaklarının ötelenmesi ve ligin yeniden başlaması ile ödemelerin yapılması: 'de mali açıdan ödemeleri en düzenli yapan kulüplerden biri olan , oyuncularına geçmişe dönük en az borcu olan takımların başında geliyor.

Galatasaray'dan futbolculara teklif! Corona virüsü...

Sarı kırmızılılar, futbolcularına yaptığı teklifte önemli bir istekte daha bulundu. Ligin durdurulması ile geliri şu anda neredeyse '0' noktasına inen , futbolcularına alacaklarının sezonun yeniden başlaması ile ödenmesini teklif etti.

Galatasaray'dan futbolculara teklif! Corona virüsü...

, 2.5 aylık alacakların haziran ayına ötelenmesi ve ligin yeniden başlaması ile ödemelerin yapılmasını masaya sundu.

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