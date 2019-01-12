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'dan golcü transferinde sürpriz hamle

Forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdüren , Kamerunlu forvet için Fransız deviyle görüşmelere başladı.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 19:26
Galatasaray'dan golcü transferinde sürpriz hamle
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Galatasaray'dan golcü transferinde sürpriz hamle

Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından forvetsiz kalan ve birçok isimle adı anılan 'ın son gözdesi belli oldu.

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Galatasaray'dan golcü transferinde sürpriz hamle

BeIN Sports'un haberine göre sarı kırmızılılar, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi 'nın Kamerunlu forveti Clinton N'Jie'yi istiyor.

Galatasaray'dan golcü transferinde sürpriz hamle

'ın 25 yaşındaki golcü için girişimlerini hızlandırdığı ve ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan golcü transferinde sürpriz hamle

İngiliz ekibi 'ın, 2015 yazında Lyon'dan 14,1 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı N'Jie burada beklenen performansı gösteremedi ve 2016'nın Ağustos ayında 'ya kiralandı.

Galatasaray'dan golcü transferinde sürpriz hamle

2016-17 sezonunda formasıyla 23 maçta 4 gol atan Kamerunlu oyuncu 2017'nin Temmuz ayında Fransız ekibi tarafından 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

Galatasaray'dan golcü transferinde sürpriz hamle

N'Jia bu sezon formasıyla 9 rsmi maçta görev aldı ve sadece 1 gol atabildi.

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