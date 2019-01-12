Galatasaray'dan golcü transferinde sürpriz hamle

Forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Kamerunlu forvet için Fransız deviyle görüşmelere başladı. Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından forvetsiz kalan ve birçok isimle adı anılan Galatasaray'ın son gözdesi belli oldu. BeIN Sports'un haberine göre sarı kırmızılılar, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Marsilya'nın Kamerunlu forveti Clinton N'Jie'yi istiyor. Galatasaray'ın 25 yaşındaki golcü için girişimlerini hızlandırdığı ve Marsilya ile görüşme halinde olduğu belirtildi. İngiliz ekibi Tottenham'ın, 2015 yazında Lyon'dan 14,1 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı N'Jie burada beklenen performansı gösteremedi ve 2016'nın Ağustos ayında Marsilya'ya kiralandı. 2016-17 sezonunda Marsilya formasıyla 23 maçta 4 gol atan Kamerunlu oyuncu 2017'nin Temmuz ayında Fransız ekibi tarafından 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. N'Jia bu sezon Marsilya formasıyla 9 rsmi maçta görev aldı ve sadece 1 gol atabildi.