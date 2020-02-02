Galatasaray'dan milyonlar kazanan Tarık Çamdal asgari ücrete imza attı!

Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer olan Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı takımda toplamda 5.5 milyon Euro ücret kazanmıştı. Kariyerinde Eskişehirspor, Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Tarık Çamdal'ın yeni durağı ise Adana Demirspor oldu. Tarık Çamdal, Adana Demirspor ile asgari ücret karşılığında anlaştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.