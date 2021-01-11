Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...
İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİNDE PLAN HAZIR!
8 milyon Euro bonservis isteyen Başakşehir'le pazarlık halinde olan Galatasaray, Luyindama'da izlediği zorunlu satın alma opsiyonlu formülle transferi bitirmeyi hedefliyor.
İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray formasını giymek istediği Fatih Terim tarafından açıklandıktan sonra, Başakşehir cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları 'satılık kahve fincanı' fotoğrafıyla göndermede bulundu.