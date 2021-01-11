Son dakika: Galatasaray'da büyük transfer operasyonu! İrfan Can Kahveci düğümü böyle çözülecek...

Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı açıklamalar hala konuşuluyor. İrfan Can'ın menajeri Batur Altıparmak, sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalarda transfer için iki kulübün anlaşması gerektiğini ifade etmişti. Mehmet Özcan'ın özel haberine göre Galatasaray, Başakşehir ile pazarlık yaparken Luyindama formülünü de devreye sokacak. Sarı kırmızılılar Henry Onyekuru transferini bitirdi. Oğulcan Çağlayan'ın cezası hakkında da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA: ONYEKURU TRANSFERİ BİTTİ SIRA O İSİMDE!

Galatasaray transfer haberleri özellikle Fatih Terim'in açıklamalarının ardından oldukça merak ediliyor. Deneyimli futbol adamı hem İrfan Can'ı hem Edin Visca'yı hem Mostafa Mohamed'i hem de Onyekuru'yu transfer etmek istediklerini açıklamıştı. Son dakika haberinin detayları...