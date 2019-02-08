Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a bir yolcu daha

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues ve Maicon'dan sonra bir futbolcu daha Suudi Arabistan'a transfer olmak üzere... Galatasaray'da Younes Belhanda defteri de kapanıyor. Fas medyası başarılı oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı. Maghrebalaan sitesinin haberine göre, Ocak ayı transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim tarafından ikna edilerek takımda kalması sağlanan Younes Belhanda sezon sonunda Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak. Galatasaray'ın Belhanda'nın transferi için Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad ile 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı ve tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. 5 ASİST YAPTI Sarı kırmızılı kulüple 2021 yıl��na kadar sözleşmesi bulunan Younes Belhanda, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 5 asist yaptı. Gol atamadı. KASASINI DOLDURDU Younes Belhanda da satılırsa bu sezon Suudi Arabistan'a gidecek 4'üncü Galatasaraylı olacak. Sezon başında Gomis Al Hilal'e, devre arasında ise Rodrigues Al İttihad'a verilmiş, Maicon ise Al Nassr'a kiralanmıştı.