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'dan 'a bir yolcu daha

'da Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues ve Maicon'dan sonra bir futbolcu daha 'a transfer olmak üzere...

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Giriş Tarihi: 08.02.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 10:22
Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a bir yolcu daha

'da defteri de kapanıyor.

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a bir yolcu daha

Fas medyası başarılı oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı.

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Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a bir yolcu daha

Maghrebalaan sitesinin haberine göre, Ocak ayı transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim tarafından ikna edilerek takımda kalması sağlanan sezon sonunda 'ın yolunu tutacak.

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a bir yolcu daha

'ın Belhanda'nın transferi için ekiplerinden Al İttihad ile 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı ve tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a bir yolcu daha

5 ASİST YAPTI

Sarı kırmızılı kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan , bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 5 asist yaptı. Gol atamadı.

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a bir yolcu daha

KASASINI DOLDURDU

da satılırsa bu sezon 'a gidecek 4'üncü Galatasaraylı olacak.

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a bir yolcu daha

Sezon başında Gomis Al Hilal'e, devre arasında ise Rodrigues Al İttihad'a verilmiş, Maicon ise Al Nassr'a kiralanmıştı.

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