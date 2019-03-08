Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart'ta yapılacak Mali ve İdari Genel Kurulu öncesi raporlar üyelere gönderildi ve acı gerçekler ortaya çıktı. Galatasaray'da 23 Mart'ta yapılacak mali ve idari genel kurul için raporlar üyelere gönderilirken, sarı-kırmızılıların geçen sezonki mali başarısının sürdürülebilmesinin en büyük koşulunun Şampiyonlar Ligi olduğu ortaya çıktı. Mali raporlardaki değerler, sarı-kırmızılıların karşı karşıya kaldığı tehlikeyi net bir şekilde ortaya koydu. Konsolide raporlara göre sarı-kırmızılı kulübün gelirleri bir önceki yıla (2017) göre 331 milyon lira artış göstererek 936 milyon liraya çıktı. Bu gelir artışında Avrupa gelirleri (216 milyon lira) ile yayın gelirlerinin 124 milyondan 199'a yükselmesinin rolü büyük oldu. Mağaza gelirleri de 72 milyon liradan 111 milyon liraya çıkarak Galatasaray Yönetimi'nin yüzünü güldürdü. 2018 yılında gelirleri toplamda 936 milyon liraya yükselen sarı-kırmızılılarda ciddi gelir artışına rağmen dönem zararı 426 milyon liradan 335 milyon liraya düştü. 331 milyon ekstra gelire karşın dönem zararının sadece 90 milyon azalması ise finansal giderlerin artmasından kaynaklandı.