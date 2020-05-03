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Haberler Galeri Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı! Mbaye Diagne şoku

'ı büyük zarara uğrattı! şoku

Son dakika Galatasaray haberleri... Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'in askıya alınmasıyla transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Kasımpaşa'dan 13 milyon euro ödeyerek alınan Mbaye Diagne'yi daha düşük bir fiyata elden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, beklediğini bulamadı. Hem oyuncunun maliyetinden kurtulmak hem de transfere kaynak oluşturmak isteyen Cimbom'a herhangi bir teklif gelmedi. Diagne, Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 13:20
Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı! Mbaye Diange şoku

Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı! Mbaye Diange şoku

, Senegalli golcüsü Diagne'de büyük zarara uğrayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz yılın devre arasında Diagne'yi 13 milyon euroya etmiş ve bu imza çok konuşulmuştu.

Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı! Mbaye Diange şoku

Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı! Mbaye Diange şoku

Ancak gelinen noktada Senegalli, performansı nedeniyle değer kaybetti. Ve şu an Diagne'yi isteyen herhangi bir kulüp yok.


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Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı! Mbaye Diange şoku

Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı! Mbaye Diange şoku

CORONA VİRÜSÜ DE ETKİLİ OLDU
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetimin Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Diagne'yi hem corona koşulları hem de kötü performansı nedeniyle 5 milyon euroya elden çıkarmayı düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı! Mbaye Diange şoku

Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı! Mbaye Diange şoku

MENTAL PROBLEMLERİ VAR
Yönetim Diagne'yi 5 milyon euro verene satmayı planlıyor ancak ortada şu an alıcı yok. Senegalli yıldızın sürekli mental problem yaşaması da transferinde engel oluşturacak.

Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı! Mbaye Diange şoku

Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı! Mbaye Diange şoku

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
, golcüsü Diagne'yi Ligi ekiplerinden 'a kiralamış ancak tecrübeli oyuncu teknik direktör ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı…

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