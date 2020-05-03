Son dakika Galatasaray haberleri... Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'in askıya alınmasıyla transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Kasımpaşa'dan 13 milyon euro ödeyerek alınan Mbaye Diagne'yi daha düşük bir fiyata elden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, beklediğini bulamadı. Hem oyuncunun maliyetinden kurtulmak hem de transfere kaynak oluşturmak isteyen Cimbom'a herhangi bir teklif gelmedi. Diagne, Galatasaray'ı büyük zarara uğrattı. İşte detaylar...